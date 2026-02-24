Najbolja posna poslastica: Slatka pita od pirinča – sočna, kremasta i gotova za 30 minuta

Slatka pita od pirinča je spas kada želite nešto brzo, posno i jeftino, a ukusno. Oduševite ukućane ovim kremastim čudom jos danas.

Slatka pita od pirinča često nepravedno pada u zaborav pored popularnih voćnih varijanti sa jabukama ili višnjama. Mnogi pogrešno misle da je pirinač rezervisan samo za slana jela ili sutlijaš. Međutim, kada jednom probate ovaj hrskavi, a unutra kremasti posni desert sa pirinčem, promenićete mišljenje. Tajna sočnosti ne leži u količini šećera, već u načinu pripreme samog zrna, što većina domaćica preskače. Ostanite do kraja teksta da vidite gde se najčešće greši.

Zašto je slatka pita od pirinča idealan izbor za post?

Slatka pita od pirinča pruža savršen balans između ugljenih hidrata koji daju energiju i lagane teksture koja ne opterećuje stomak, a pritom skrob iz pirinča vezuje arome cimeta i vanile bolje nego bilo koje voće.

Kroz godine iskustva u kuhinji, naučili smo da jednostavne namirnice često daju najbolje rezultate. Ova starinska poslastica zahteva sastojke koje sigurno već imate u špajzu. Nema potrebe za skupim orašastim plodovima ili egzotičnim voćem. Sve što vam treba su tanke kore, pirinač, ulje i malo začina. Ipak, odabir pirinča je ključan.

Sastojci koji prave razliku

Mnogi koriste pirinač dugog zrna jer se ne lepi. To je greška za pitu. Vama treba onaj okrugli, (kočanski) tip pirinča. On pušta skrob i stvara kremasti nadev od pirinča koji povezuje kore. Ako koristite onaj koji ostaje rastresit, pita će vam se rasipati pri sečenju.

500g tankih kora za pitu

200g pirinča okruglog zrna

150g šećera (ili po ukusu)

1 kesica vanilin šećera

Cimet (obilno)

Suvo grožđe (prethodno potopljeno u toplu vodu)

Ulje i kisela voda za premazivanje

Postupak pripreme korak po korak

Ovaj brzi recept za pitu uspeva i početnicima ako pratite redosled. Prvo skuvajte pirinač u vodi (odnos 1:3). Nemojte ga prekuvati da postane kaša, ali ni ostaviti previše tvrdim. Procedite ga, ali sačuvajte malo tečnosti – ona daje sočnost. Umešajte šećer, vanilu, cimet i suvo grožđe u topao pirinač.

Ređajte tri kore jednu na drugu. Svaku poprskajte mešavinom ulja i kisele vode. Na treću koru rasporedite fil uz ivicu i urolajte. Ponavljajte dok imate materijala. Pecite na 200 stepeni oko 25 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Ova sočna pita se nakon pečenja obavezno mora pokriti krpom da „odmori“.

Domaćice često preteraju sa pečenjem misleći da će biti hrskavija. Zapravo, tako samo isušite nadev. Izvadite je čim porumeni.

Često postavljana pitanja

1. Da li se mora koristiti beli pirinač?

Da, za autentičan ukus i mekoću beli pirinač okruglog zrna je najbolji. Integralni ostaje previše tvrd i menja teksturu pite.

2. Kako da kore ne budu žilave sutradan?

Tajna je u premazu od kisele vode i ulja pre pečenja, kao i u tome da pitu čuvate pokrivenu pamučnom krpom, a ne u plastici ili foliji.

3. Može li se pita zamrznuti pre pečenja?

Apsolutno. Urolajte pite, složite ih na tacnu da se zamrznu, a zatim prebacite u kesu. Pecite ih direktno iz zamrzivača, samo produžite vreme pečenja za 10 minuta.

Kakva su vaša iskustva sa kolačima od pirinča – da li ste tim cimet ili tim vanila? Pišite nam u komentarima šta dodajete u nadev.

