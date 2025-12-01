Slavska torta prepuna oraha i čokolade – sočna, raskošna i lako se seče

Slavska torta puna oraha i čokolade – mekana, bogata, lako se seče i topi u ustima. Idealna za prazničnu trpezu i uspomene koje ostaju.

Slavska torta puna oraha i čokolade, savršeno sečena i servirana na rustičnoj tacni.
Onaj trenutak kada nož lako klizi kroz tortu, a prvi zalogaj podseti na bakinu trpezu, znak je da si napravila pravo malo čudo. Slavska torta puna oraha i čokolade nije običan recept – ona je tradicija, toplina i trenutak koji se pamti.

Recept koji ispunjava obećanje:

Bez komplikacija, bez skupih sastojaka – samo ono što provereno radi. Torta se pravi od tri kore sa orasima i filom od žumanaca, čokolade i putera. Rezultat? Mekana, bogata, stabilna i savršena za slavsku trpezu.

Sastojci za kore:

  • 10 belanaca
  • 300 g mlevenih oraha
  • 10 kašika šećera
  • 2 kašike brašna
  • 1 prašak za pecivo

Fil:

  • 10 žumanaca
  • 200 g čokolade za kuvanje
  • 200 g šećera
  • 250 g putera

Priprema:

Umutiti belanca sa šećerom, dodati orahe, brašno i prašak. Peći tri kore.

Žumanca kuvati na pari sa šećerom i čokoladom dok se ne zgusnu. Kad se ohladi, dodati umućen puter.

Filovati kore, odozgo posuti rendanom čokoladom ili glazurom.

Praktične cake za još bolji rezultat:

  • Za laganiju varijantu: Umesto putera u filu koristi marskapone – fil će biti nežniji, ali i dalje bogat.
  • Za više teksture: Dodaj krupno seckane orahe između slojeva, posebno ako voliš da se zalogaj „zagrize“.
  • Za pripremu unapred: Torta može da stoji i do tri dana u frižideru – savršena za slavsku organizaciju bez stresa.
  • Za dekoraciju bez muke: Umesto glazure, pospi tortu rendanom čokoladom i orasima – izgleda domaće, a deluje raskošno.
  • Za dodatnu aromu: Dodaj prstohvat cimeta u kore – ne dominira, ali daje toplinu koja podseća na praznike.

5 razloga zašto je ova slavska torta uvek hit:

  • Ne raspada se pri sečenju
  • Bogat ukus oraha i čokolade
  • Bez komplikovanih sastojaka
  • Može da stoji više dana
  • Izgleda spektakularno na stolu

Slavska torta puna oraha i čokolade nije samo recept – to je trenutak mira za stolom, dokaz da tradicija može biti jednostavna, a ukus nezaboravan. Ako tražiš tortu koja se lako seče, topi u ustima i ostavlja utisak, upravo si je našla. Pripremi je unapred, posluži sa ponosom i gledaj kako nestaje – parče po parče, osmeh po osmeh.

