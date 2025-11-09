Slavska torta puna oraha i čokolade – topi se u ustima, a seče lako

Slavska torta puna oraha i čokolade – mekana, bogata, lako se seče i topi u ustima. Idealna za prazničnu trpezu i uspomene koje ostaju.

Kad se torta preseče lako, bez lomljenja, a prvi zalogaj podseti na bakin sto – znaš da si napravila nešto vredno. Ova slavska torta puna oraha i čokolade nije samo recept, već trenutak koji okuplja, smiruje i ostaje u pamćenju.

Recept koji ispunjava obećanje:

Bez komplikacija, bez skupih sastojaka – samo ono što provereno radi. Torta se pravi od tri kore sa orasima i filom od žumanaca, čokolade i putera. Rezultat? Mekana, bogata, stabilna i savršena za slavsku trpezu.

Sastojci za kore:

10 belanaca

300 g mlevenih oraha

10 kašika šećera

2 kašike brašna

1 prašak za pecivo

Fil:

10 žumanaca

200 g čokolade za kuvanje

200 g šećera

250 g putera

Priprema:

Umutiti belanca sa šećerom, dodati orahe, brašno i prašak. Peći tri kore.

Žumanca kuvati na pari sa šećerom i čokoladom dok se ne zgusnu. Kad se ohladi, dodati umućen puter.

Filovati kore, odozgo posuti rendanom čokoladom ili glazurom.

Praktične cake za još bolji rezultat:

Za laganiju varijantu: Umesto putera u filu koristi marskapone – fil će biti nežniji, ali i dalje bogat.

Za više teksture: Dodaj krupno seckane orahe između slojeva, posebno ako voliš da se zalogaj „zagrize“.

Za pripremu unapred: Torta može da stoji i do tri dana u frižideru – savršena za slavsku organizaciju bez stresa.

Za dekoraciju bez muke: Umesto glazure, pospi tortu rendanom čokoladom i orasima – izgleda domaće, a deluje raskošno.

Za dodatnu aromu: Dodaj prstohvat cimeta u kore – ne dominira, ali daje toplinu koja podseća na praznike.

5 razloga zašto je ova slavska torta uvek hit:

Ne raspada se pri sečenju

Bogat ukus oraha i čokolade

Bez komplikovanih sastojaka

Može da stoji više dana

Izgleda spektakularno na stolu

Slavska torta puna oraha i čokolade nije samo recept – to je trenutak mira za stolom, dokaz da tradicija može biti jednostavna, a ukus nezaboravan. Ako tražiš tortu koja se lako seče, topi u ustima i ostavlja utisak, upravo si je našla. Pripremi je unapred, posluži sa ponosom i gledaj kako nestaje – parče po parče, osmeh po osmeh.

