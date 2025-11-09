Slavska torta puna oraha i čokolade – topi se u ustima, a seče lako

Kad se torta preseče lako, bez lomljenja, a prvi zalogaj podseti na bakin sto – znaš da si napravila nešto vredno. Ova slavska torta puna oraha i čokolade nije samo recept, već trenutak koji okuplja, smiruje i ostaje u pamćenju.
Recept koji ispunjava obećanje:
Bez komplikacija, bez skupih sastojaka – samo ono što provereno radi. Torta se pravi od tri kore sa orasima i filom od žumanaca, čokolade i putera. Rezultat? Mekana, bogata, stabilna i savršena za slavsku trpezu.
Sastojci za kore:
- 10 belanaca
- 300 g mlevenih oraha
- 10 kašika šećera
- 2 kašike brašna
- 1 prašak za pecivo
Fil:
- 10 žumanaca
- 200 g čokolade za kuvanje
- 200 g šećera
- 250 g putera
Priprema:
Umutiti belanca sa šećerom, dodati orahe, brašno i prašak. Peći tri kore.
Žumanca kuvati na pari sa šećerom i čokoladom dok se ne zgusnu. Kad se ohladi, dodati umućen puter.
Filovati kore, odozgo posuti rendanom čokoladom ili glazurom.
Praktične cake za još bolji rezultat:
- Za laganiju varijantu: Umesto putera u filu koristi marskapone – fil će biti nežniji, ali i dalje bogat.
- Za više teksture: Dodaj krupno seckane orahe između slojeva, posebno ako voliš da se zalogaj „zagrize“.
- Za pripremu unapred: Torta može da stoji i do tri dana u frižideru – savršena za slavsku organizaciju bez stresa.
- Za dekoraciju bez muke: Umesto glazure, pospi tortu rendanom čokoladom i orasima – izgleda domaće, a deluje raskošno.
- Za dodatnu aromu: Dodaj prstohvat cimeta u kore – ne dominira, ali daje toplinu koja podseća na praznike.
5 razloga zašto je ova slavska torta uvek hit:
- Ne raspada se pri sečenju
- Bogat ukus oraha i čokolade
- Bez komplikovanih sastojaka
- Može da stoji više dana
- Izgleda spektakularno na stolu
Slavska torta puna oraha i čokolade nije samo recept – to je trenutak mira za stolom, dokaz da tradicija može biti jednostavna, a ukus nezaboravan. Ako tražiš tortu koja se lako seče, topi u ustima i ostavlja utisak, upravo si je našla. Pripremi je unapred, posluži sa ponosom i gledaj kako nestaje – parče po parče, osmeh po osmeh.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com