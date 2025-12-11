Snežne kokos kocke: Mekane, kremaste i toliko ukusne da ćete želeti još jednu tacnu

Raj u zalogaju! Mekane, kremaste i preukusne snežne kokos kocke su bolja verzija rafaelo kolača. Priprema fila je laka, a čeka vas uživanje.

Meka korica natopljena mlekom i neodoljivi kremasti fil! Isprobajte savršeni recept za snežne kokos kocke i shvatićete zašto ćete želeti još jednu tacnu.

Ukoliko ste ljubitelj kolača sa kokosom, recept za snežne kokos kocke (poznate i kao rafaelo kocke) biće jedan od onih koje ćete često praviti. Meka korica sa kokosom natopljena mlekom i kremast fil obogaćen slatkom pavlakom dopašće se i najprobirljivijim sladokuscima.

Toliko su ukusne i sočne da ćete želeti još jednu tacnu! Ovaj jednostavan, ali efektan desert idealan je za sve prilike.

Sastojci:

6 jaja

350 g šećera

100 g kokosovog brašna

150 g mekog brašna

kesica praška za pecivo

litar mleka

250 g putera (ili margarina)

2 kesice pudinga od vanile

200 ml slatke pavlake

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca umutite u sneg. Dodajte im 150 grama šećera, pa nastavite da mutite dok ne dobijete čvrst šam. Špatulom umešajte 100 grama brašna i prašak za pecivo, pa sve nežno sjedinite i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje

Pecite na 180 stepeni otprilike 15 minuta, dok se patišpanj ne odvoji od papira. Kad se kora malo prohladi, izvadite je iz tepsije na poslužavnik i prelijte sa 200 mililitara mleka.

Dok patišpanj upija mleko, pripremite fil.

Umutite mikserom šest žumanaca, 200 grama šećera, prašak za puding od vanile i preostalo brašno, pa dodajte 200 mililitara mleka i sve dobro sjedinite.

Preostalih 600 mililitara mleka stavite da se kuva. Kad mleko provri, sipajte razmućena žumanca, šećer, brašno i puding od vanile, pa zakuvajte, skinite sa ringle, prekrijte prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. Stavljanjem folije preko posude sa filom sprečićete da se uhvati korica, pa će fil ostati gladak.

U hladan fil dodajte 250 grama putera (ili margarina), pa sve umutite mikserom.

U drugoj posudi umutite slatku pavlaku, pa je dodajte u fil i izmešajte ga ručno. Nanesite fil na patišpanj, pa kolač pospite preostalim kokosovim brašnom i ostavite da odstoji preko noći.

Sutradan secite na kocke i služite. Po želji, svaki komad kolača možete da ukrasite jezgrom badema. Prijatno!

Došli smo do kraja ove neodoljive rafaelo fantazije! Ove snežne kokos kocke su dokaz da za savršeni, kremasti dezert ne morate provesti sate u kuhinji. Meka, mlekom natopljena korica u kombinaciji sa vazdušastim filom od vanile i slatke pavlake pruža onaj autentični, skupi ukus rafaela, ali u obliku jednostavnog porodičnog kolača.

Toliko su kremaste i ukusne da će vas osvojiti već pri prvom zalogaju, i verujte nam – teško da ćete moći da se zaustavite na jednoj. Stavljanjem folije preko fila i hlađenjem preko noći osiguravate da ovaj kolač dostigne punu, idealnu teksturu.

Isprobajte ovaj recept već danas i spremite se da čujete komplimente!

