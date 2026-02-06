Snikers torta: Ponos svake domaćice, toliko ukusna da će svi tražiti parče više (VIDEO)

Snikers torta je tako ukusna, a brzo se pravi. Možete da je spremite u poslednji čas jer je vrlo jednostavna.

Snikers torta ima ukus kao omiljena čokoladica, a lako se pravi. Ovu tortu možete da spremite u poslednji čas jer je vrlo jednostavna.

Sastojci za Snikers tortu:

150 g čokoladnog keksa

150 ml vode

Za fil:

500 ml slatke pavlake

150 g šećera u prahu

500 g krem sira

150 g bele čokolade

150 g mlečne čokolade

160 g pečenog i očišćenog kikirikija

Priprema:

Kalup dimenzija 25×25 cm obložite providnom folijom. Keks umočite u mleko, pa poređajte u kalup. Slatku pavlaku umutite sa šećerom u prahu.

Podelite na 2 jednaka dela, pa u jedan dodajte istopljenu belu čokoladu i sjedinite mikserom, a u drugi dodajte istopljenu mlečnu čokoladu. Opet dobro umutite.

Preko keksa sipajte pola belog fila, pa poređajte još jedan sloj keksa, zatim pola crnog fila, pa još jedan red keksa i onda preostali beli fil, još jedan red keksa, pa preostali crni fil.

Pospite kikirikijem i stavite u frižider na 2 sata. Vaša Snikers torta je gotova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com