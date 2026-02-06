Snikers torta: Ponos svake domaćice, toliko ukusna da će svi tražiti parče više (VIDEO)

Snikers torta je tako ukusna, a brzo se pravi. Možete da je spremite u poslednji čas jer je vrlo jednostavna.
Snikers torta ima ukus kao omiljena čokoladica, a lako se pravi. Ovu tortu možete da spremite u poslednji čas jer je vrlo jednostavna.
Sastojci za Snikers tortu:
150 g čokoladnog keksa
150 ml vode
Za fil:
500 ml slatke pavlake
150 g šećera u prahu
500 g krem sira
150 g bele čokolade
150 g mlečne čokolade
160 g pečenog i očišćenog kikirikija
Priprema:
Kalup dimenzija 25×25 cm obložite providnom folijom. Keks umočite u mleko, pa poređajte u kalup. Slatku pavlaku umutite sa šećerom u prahu.
Podelite na 2 jednaka dela, pa u jedan dodajte istopljenu belu čokoladu i sjedinite mikserom, a u drugi dodajte istopljenu mlečnu čokoladu. Opet dobro umutite.
Preko keksa sipajte pola belog fila, pa poređajte još jedan sloj keksa, zatim pola crnog fila, pa još jedan red keksa i onda preostali beli fil, još jedan red keksa, pa preostali crni fil.
Pospite kikirikijem i stavite u frižider na 2 sata. Vaša Snikers torta je gotova.
