Sočna baklava sa mlevenim keksom: Ukusna posna poslastica za svaku slavsku trpezu

Sočna baklava sa mlevenim keksom vraća vas u detinjstvo. Pripremite ovaj brzi desert koji se topi u ustima i iznenadite svoja čula.

Baklava sa mlevenim keksom je omiljeni dezert u malo drugačijem izdanju. Ovaj posna poslastica spaja tradiciju Orijenta sa jednostavnošću moderne kuhinje. Ovaj recept je spas u zadnji čas jer ne zahteva skupe orahe niti sate provedene u kuhinji, a rezultat je sočna poslastica koja se prosto topi u ustima.

Ova verzija omiljenog slatkiša idealna je za sve prilike, od slavskih trpeza do nedeljnih popodneva uz kafu. Laganija je od klasične varijante, a miris koji se širi kućom tokom pečenja probudiće najlepša sećanja na bakinu kuhinju.

Sastojci za slatku simfoniju

Da biste postigli taj savršeni balans hrskavosti i sočnosti, ne trebaju vam komplikovane namirnice. Osnova ovog recepta leži u kvalitetnim korama i onom posebnom sastojku koji svi volimo – mlevenom keksu.

12-14 listova kora za baklavu

200 g mlevenih oraha

100 g mlevenog keksa (posnog)

100 g rendane čokolade za kuvanje

3 kašike šećera

4 kašike griza

100 ml ulja

malo vode

Potrebno još:

100 ml ulja

50 g otopljenog margarina (posnog)

Sirup koji povezuje ukuse

Nijedna baklava, pa ni ova sa mlevenim keksom, nije potpuna bez dobrog preliva. Agda, ili šećerni sirup, je ono što ovom kolaču daje dušu. Za nju ćete pripremiti:

600 g šećera

1 vanilin šećer

700 ml vode

Tajna koju krije baklava sa mlevenim keksom

Prvo pripremiti sirup: sve sastojke kuvati oko 20 minuta, pa ostaviti da se sirup ohladi.

Pomešajte mlevene orahe, mleveni keks, rendanu čokoladu, griz, šećer, 100 ml ulja i malo vode ili soka od limuna. Sve dobro sjediniti.

Pleh premazati uljem. Na radnu ploču staviti koru, posuti sa par kašika otopljenog margarina i ulja, preklopiti drugom korom, pa na jedan kraj staviti fil.

Urolati, pa ređati u pleh. Na isti način pripremiti i ostale “rolate”. Izrezati na parčiće, pa peći na 200 C, oko 40 minuta.

Mali trikovi, velika razlika

Ovde dolazimo do najvažnijeg pravila koje garantuje uspeh: vrela baklava se preliva hladnim sirupom (ili obrnuto, hladna baklava vrelim sirupom). Nikako oba vruća, jer ćete dobiti kašu umesto hrskavog deserta. Pustite da kolač „odmori“ i upije svu tečnost pre služenja.

Pre nego što tepsiju stavite u rernu, baklavu obavezno isecite na kocke ili romboide. Ovo je ključan korak kako bi se kasnije sirup ravnomerno upio u svaki delić kolača. Pecite na 200 stepeni dok ne dobije onu prepoznatljivu, neodoljivu zlatnu boju.

Zašto će se tražiti parče više?

Ova baklava sa mlevenim keksom nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva koji se pamti. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo malo čudo na tanjiru!

