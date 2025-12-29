Sočna grčka slatka pita: Potpuno drugačija poslastica za koju kažu da je bolja od baklave

Tražite savršenu poslasticu za prazničnu trpezu? Sočna grčka pita je rešenje. Zlatna, hrskava i neodoljiva, doneće miris Mediterana na vaš sto.

Pomislite na zvuk hrskavog pečenog testa nakon prve viljuške. Sada pomislite na slatki sirup koji vam obuzima nepce. I na kraju baršunasti bogati krem koji se topi u ustima. Upravi to donosi svaki zalogaj ove mediteranske poslastice. Sočna grčka pita je vaš kulinarski saveznik koji pretvara obične gotove kore u gastronomsku magiju, donoseći miris Grčke pravo u vaš dom za manje od sat vremena.

Znate kako ponekad stvari zvuče mnogo komplikovanije nego što zapravo jesu? To bi mogao biti slučaj sa ovim receptom za galaktobureko.

Kako se priprema sočna grčka pita?

Galaktobureko je tradicionalni grčki desert od krema koji spada u klasu deserta nazvanih siropijasta. To su deserti koji su natopljeni sirupom, a u grčkoj kuhinji ih ima mnogo. To uključuje popularne deserte poput saragli ili baklave, portokalopita (grčki kolač od pomorandže) i kolač od oraha (karidopita). Ovi deserti su definitivno hrana koju morate probati u Grčkoj ako putujete tamo! Međutim, kada do leta nećete brčkati noge u moru, ne brinite! I za svoju prazničnu trpezu možete pripremiti ovaj bogati i sočan desert koji će oduševiti sve goste.

Za pripremu ovog specijaliteta biće vam potrebni sastojci koje verovatno već imate:

Za fil:

5 jaja

200 g šećera

40 g gustina

150 g pšeničnog griza

2 vanilin šećera

50 g margarina

1,3 l mleka

Za sirup:

300 g šećera

300 ml vode

2 vanilin šećera

narendana limunova ili pomorandžina kora

I još:

10 kora za pite i gibanice

100 g otopljenog margarina

Priprema:

Za sirup:

U jednu šerpicu sipajte šećer i prelijte sa vodom. Dodajte i vanilin šećer, pa stavite da proključa. Neka vri još nekih 5 minuta, pa dodajte rendanu limunovu koru. Promešajte. Skuvan sirup ostavite da se ohladi.

Za fil:

U posudi pomešajte jaja, gustin, griz, vanilin šećer i 300 ml mleka. Sve to lepo umutite i sjedinite. Zatim preostali litar mleka sipajte u šerpu i stavite na šporet. Dodajte šećer i kada se zagreje sipajte smesu od jaja. Sve vreme mešajte. Fil je skuvan kada se zgusne. Dodajte u maslac u skuvan fil i mešajte dok se ne otopi.

Pleh premažite istopljenim puterom. Stavite 5 kora. Bitno je da svaku koru malo premažete sa istopljenim margarinom (ne previše). Preko pete kore (koju ste isto premazali margarinom) sipajte ceo fil i poravnajte. Preko fila stavite preostalih pet kora. Opet svaku koru premažite sa malo margarina, osim pete kore. Isecite pitu na kocke i prelijte sa malo ulja ili margarinom ako vam je ostalo.

Stavite u prethodno zagrejanu rernu na 180°C nekih 30-35 minuta. Vruću pitu prelijte hladnim sirupom i ostavite da se ohladi.

Kada pitu izvadite iz rerne, nemojte žuriti. Pustite je da se „odmori“ nekoliko minuta prekrivena krpom. Služenje je poseban deo priče.

