Sočne i ukusne ružice sa orasima – oseti čaroliju detinjstva u svakom zalogaju

Da li pamtite ovaj sjajan kolač dok ste bili mali?

Uz šolju hladnog mleka ili šoljicu kafe, ove ružice su savršenstvo koje podseća na bezbrižne dane detinjstva. Osim što su ukusne kada se jedu odmah, ostaju isto tako fantastične i sutradan!

Sastojci:

Testo:

– 200ml mlakog mleka

– 2 žumanca i jedno celo jaje

– 250g putera sobne temperature

– 100 ml ulja

– 4 kašike šećera

– 8g suvog kvasca

– 650-700g mekog brašna ( Tip 400)

Fil:

– 250g oraha

– 2 belanca

– 3 kašike prah šećera

– 2 vanil šećera

Priprema:

Sve sastojke za testo treba lepo sjediniti pa dodavati kašiku po kašiku brašna i testo lepo umesiti pa ga ostaviti da odstoji pola sata.

Za to vreme pravi se fil tako što ćemo sjediniti sve sastojke za fil i od dobijene smese napraviti kuglice.

Zatim testo uzimamo po malo i rastanjujemo oklagijom, kada dobijemo tanku kružnicu zasečemo je na sve 4 strane, u sredinu stavimo kuglicu fila i uvijemo je testom u obliku ružice.

Peče se 15 minuta na 200 C°.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

