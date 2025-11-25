Sočne knedle sa šljivama – jedan trik ih pretvara u neodoljivo savršenstvo

Postoje jela koja nas vraćaju u detinjstvo, a sočne knedle sa šljivama su jedno od njih. Miris kuvanog testa, slatkoća šljive i topla posipka od prezli i šećera – sve to čini da se osećamo kao kod bake. Ali, koliko puta ste pokušali da napravite knedle, a testo vam je bilo tvrdo ili se knedle raspadale u vodi? Upravo tu dolazi trik koji pravi razliku između prosečnih i savršenih knedli.
Prvi zalogaj sećanja
Koliko puta ste se razočarali kada knedla spolja izgleda lepo, a unutra je gnjecava ili previše suva? To je trenutak kada shvatite da recept nije dovoljan – potrebna je mala tajna.
Recept za sočne knedle sa šljivama
Sastojci:
- 500 g brašnastog krompira
- 150 g brašna
- 1 jaje
- 2 kašike griza
- prstohvat soli
- 12 zrelih šljiva
- 50 g šećera
- 100 g prezli
- 50 g putera
- cimet po ukusu
Priprema:
1. Krompir skuvajte, oljuštite i izgnječite dok je topao.
2. Dodajte brašno, griz, jaje i so, pa umesite glatko testo.
3. Testo razvucite i isecite na kvadrate.
4. Na svaki kvadrat stavite šljivu (po želji posutu šećerom i cimetom), pa oblikujte knedlu.
5. Knedle kuvajte u kipućoj vodi dok ne isplivaju na površinu.
6. Prezle propržite na puteru, dodajte šećer i cimet, pa uvaljajte knedle.
Rezultat su mekane, mirisne i sočne knedle sa šljivama koje tope u ustima.
Tajne za savršen ukus
- Koristite stari, brašnasti krompir – daje elastičnost testu.
- Dodajte griz da knedle ne budu gumene.
- Ako nemate šljive, probajte sa kajsijama ili breskvama.
- Posipka od prezli na puteru je klasik, ali možete dodati i mlevene orahe.
Najčešća pitanja o sočnim knedlama sa šljivama
Kako da knedle ne budu tvrde?
- Koristite brašnasti krompir i dodajte griz.
Mogu li da zamrznem knedle?
- Da, najbolje ih je zamrznuti sirove i kuvati direktno iz zamrzivača.
Koji je najbolji posip?
- Prezle na puteru sa šećerom i cimetom – neprevaziđeno.
Savršene knedle nisu mit – potrebna je samo pažnja na detalje. Kada jednom probate ovaj trik, shvatićete da sočne knedle sa šljivama nisu rezervisane samo za bake, već mogu postati i vaš zaštitni znak u kuhinji.
