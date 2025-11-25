Sočne knedle sa šljivama – jedan trik ih pretvara u neodoljivo savršenstvo

Sočne knedle sa šljivama koje se tope u ustima – otkrijte trik za savršen recept i varijacije koje garantuju neodoljiv ukus.

Postoje jela koja nas vraćaju u detinjstvo, a sočne knedle sa šljivama su jedno od njih. Miris kuvanog testa, slatkoća šljive i topla posipka od prezli i šećera – sve to čini da se osećamo kao kod bake. Ali, koliko puta ste pokušali da napravite knedle, a testo vam je bilo tvrdo ili se knedle raspadale u vodi? Upravo tu dolazi trik koji pravi razliku između prosečnih i savršenih knedli.

Prvi zalogaj sećanja

Koliko puta ste se razočarali kada knedla spolja izgleda lepo, a unutra je gnjecava ili previše suva? To je trenutak kada shvatite da recept nije dovoljan – potrebna je mala tajna.

Recept za sočne knedle sa šljivama

Sastojci:

500 g brašnastog krompira

150 g brašna

1 jaje

2 kašike griza

prstohvat soli

12 zrelih šljiva

50 g šećera

100 g prezli

50 g putera

cimet po ukusu

Priprema:

1. Krompir skuvajte, oljuštite i izgnječite dok je topao.

2. Dodajte brašno, griz, jaje i so, pa umesite glatko testo.

3. Testo razvucite i isecite na kvadrate.

4. Na svaki kvadrat stavite šljivu (po želji posutu šećerom i cimetom), pa oblikujte knedlu.

5. Knedle kuvajte u kipućoj vodi dok ne isplivaju na površinu.

6. Prezle propržite na puteru, dodajte šećer i cimet, pa uvaljajte knedle.

Rezultat su mekane, mirisne i sočne knedle sa šljivama koje tope u ustima.

Tajne za savršen ukus

Koristite stari, brašnasti krompir – daje elastičnost testu.

Dodajte griz da knedle ne budu gumene.

Ako nemate šljive, probajte sa kajsijama ili breskvama.

Posipka od prezli na puteru je klasik, ali možete dodati i mlevene orahe.

Najčešća pitanja o sočnim knedlama sa šljivama

Kako da knedle ne budu tvrde?

Koristite brašnasti krompir i dodajte griz.

Mogu li da zamrznem knedle?

Da, najbolje ih je zamrznuti sirove i kuvati direktno iz zamrzivača.

Koji je najbolji posip?

Prezle na puteru sa šećerom i cimetom – neprevaziđeno.

Savršene knedle nisu mit – potrebna je samo pažnja na detalje. Kada jednom probate ovaj trik, shvatićete da sočne knedle sa šljivama nisu rezervisane samo za bake, već mogu postati i vaš zaštitni znak u kuhinji.

