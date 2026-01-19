Sprema se očas posla, a ukus je neprevaziđen: Starinska poslastica od 5 sastojaka koju svi obožavaju

Apsolutni hit iz bakine kuhinje! Ova poslastica od 5 sastojaka spremna je dok trepnete. Božanstven ukus kojem niko ne može reći ‘ne’!

Vazdušaste i kremaste – šnenokle su uvek hit. Ova poslastica od 5 sastojaka uspeva svima, a gotova je za tili čas!

Ako ste željni onog pravog, autentičnog ukusa iz detinjstva, šnenokle su poslastica koju tražite! Ova neprevaziđena starinska poslastica nije samo običan desert; ona je simbol topline, jednostavnosti i ljubavi iz bakine kuhinje. Uostalom, poznata poslastica koju je legendarna Milena Dravić redovno nudila u kultnoj TV seriji „Metla bez drške“ nije bila popularna samo na malim ekranima, već u svakom domu.

Iako deluju komplikovano, šnenokle su pravo čudo jer se prave od samo 5 sastojaka koje već sigurno imate u kuhinji. Ovaj recept dokazuje da za savršenstvo nisu potrebni sati ulaganja niti komplikovane tehnike. Sve što vam treba je mleko, jaja, šećer, vanilin šećer i malo brašna.

Priprema je brza, a krajnji rezultat? Nema ko je ne voli! Ovaj recept je garancija uspeha, čak i za početnike.

Sastojci:

1 litar mleka

4 jajeta

6 kašika šećera

2 kesice vanilin šećera

2 kašike brašna

Priprema:

Odvojiti žumanca od belanaca. Sipati mleko u šerpu i uključiti ringlu na srednju jačinu.

Dok se mleko greje, veoma čvrsto umutiti belanca. Taman dok mleko počne da vri, belanca će biti umućena.

Smanjiti jačinu ringle na najmanje i u mleko koje vri supenom kašikom ubacivati knedle od ulupanih belanaca. Kada počnu da narastaju, okrenuti ih da se skuvaju i sa druge strane.

Gotove knedle vaditi rešetkastom kašikom iz šerpe i ređati u čanče iz kojeg ćete služiti kolač. Mleko skloniti sa vatre.

U žumanca dodati šećer i vanilin šećer pa dobro umutiti, dok ne počne da se penuši. Dodati dve pune kašike brašna. Prvo ih lagano umešati varjačom, pa tek onda mikserom.

U dobijenu smesu uliti dve kutlače toplog mleka pa promešati varjačom dok se ne sjedini.

Mleko vratiti na ringlu, uključiti na tiho, pa uz neprestano mešanje lagano ulivati umućena žumanca. Nastaviti sa mešanjem sve dok se ne dobije željena gustina, gusti krem.

Čim krem bude gotov, preliti njime poređane knedle i ostaviti da se dobro ohladi. Prijatno!

Trikovi za savršene šnenokle

Iako je recept jednostavan, pravi ukus bakine kuhinje je u detaljima. Za baršunastu kremu, ključ je u temperaturi: kada sklanjate mleko, obavezno sačekajte 30 sekundi pre nego što ulivate umućena žumanca. Time sprečavate da se „skuvaju“ pre vremena. Zapamtite: uvek toplo u toplo, nikad u ključalo!

Ako želite luksuzniju aromu vanile, koristite semenke iz mahune vanile umesto praha. Ubacite mahunu u mleko dok se greje.

Ako se krem zgrušava, ne paničite – dodajte malo hladnog mleka i energično mešajte.

Za skladištenje, šnenokle pokrijte prozirnom folijom direktno na površini kreme, tek kada se potpuno ohlade.

Šnenokle su pravi dokaz da su najlepše i najnežnije poslastice ujedno i najjednostavnije. Sa samo 5 sastojaka i par trikova za savršenu kremu, dobili ste neprevaziđenu starinsku poslasticu koja stvara uspomene i miriše na detinjstvo.

Ovo je recept koji garantovano uspeva i koji je idealan kada želite brz, a nežan i autentičan desert.

