Sprema se za 10 minuta: Recept za najukusniji sočan kolač s jabukama – savršen za jesen!

Kolač koji se pravi brzo, a nestaje sa stola još brže – savršen uz kafu ili čaj

Za samo 10 minuta možete pripremiti kolač koji izgleda i miriše kao iz poslastičarnice – ali potpuno zdrav i bez šećera i brašna. Ovaj recept je tajna koju svi žele znati, a vi možete biti među prvima koji ga isprobaju!

Dok mnogi traže izgovore da odustanu od slatkog zbog dijete ili zdravlja, ovaj kolač dokazuje da možete imati i ukus i zdravlje u isto vreme. Mekan, sočan i aromatičan – jednom kada probate, nećete verovati da je gotov za samo 10 minuta.

Zašto je ovaj kolač poseban?

Bez brašna – pogodan za sve koji izbegavaju gluten

Bez šećera – sladak prirodnim sastojcima

Jednostavan i brz – priprema traje samo 10 minuta

Sočan i aromatičan – idealan za svaku priliku

Savršeno izbalansiran ukus koji oduševljava i decu i odrasle.

Sastojci

2 velika jabuka, rendana

3 jaja

50 g badema ili oraha, mlevenih

2 kašike kokosovog brašna

1 kašičica praška za pecivo

2 kašike meda ili javorovog sirupa

1 kašičica cimeta

Prstohvat soli

Priprema u 10 minuta

Umutite jaja sa medom ili sirupom. Dodajte rendane jabuke, mlevene orahe, kokosovo brašno, cimet i prstohvat soli. Dobro sjedinite smesu i sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 10 minuta dok kolač ne dobije zlatnu boju. Ostavite da se prohladi i uživajte!

Trik: Dodajte malo vanile ili narendane kore limuna za dodatnu aromu koja oduševljava.

Zašto ćete ga voleti

Ovaj kolač nije samo brz i zdrav, već svaki zalogaj donosi osećaj zadovoljstva i domaće topline. Idealno za trenutke kada želite brzo zadovoljstvo bez griže savesti. Svi će tražiti recept!

Podelite recept sa prijateljima – neka i oni uživaju u brzom i zdravom kolaču!

