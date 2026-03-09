Sprema se za tren oka, a ukus je neprevaziđen: Starinska poslastica od 5 sastojaka koju svi obožavaju

Starinska poslastica od samo 5 sastojaka koja nestaje sa stola pre nego što se ohladi. Šnenokle se spreme za tren, a ukus ne zaboravlja niko.

Niko nikad nije uzeo samo jedno parče šnenokli. To jednostavno nije moguće. Ova starinska poslastica od pet sastojaka izgleda skromno, a ukus je takav da svi pitaju za recept čim probaju. A onda odmah posegnu za još jednim parčetom.

Mek biskvit, čvrst šlag, tanka čokolada na vrhu. Zvuči jednostavno jer i jeste, a baš ta jednostavnost je razlog što šnenokle opstaju decenijama i ne silaze sa trpeza bez obzira na sve moderne trendove.

Neke stvari ne treba dirati.

Zašto ih svi pamte od detinjstva

Šnenokle nisu slučajno preživele decenije i generacije. Dok su se drugi kolači menjali, modernizovali i komplikovali, šnenokle su ostale iste. Pet sastojaka, pola sata rada i gotovo.

Deca ih jedu rukama, odrasli se prave da uzimaju samo jedno parče, a domaćini završe sa praznim poslužavnikom i hrpom komplimenta.

Sastojci za šnenokle:

4 jaja

4 kašike šećera

4 kašike brašna

500 ml slatke pavlake

100 g crne čokolade

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok ne dobijete penu koja se ne slegne. Dodajte brašno i lagano umešajte odozgo nadole, bez miksera. Pecite na 180°C oko 12 minuta, ne duže. Biskvit mora da ostane mekan iznutra, to je osnova svega.

Slatku pavlaku mutite hladnu, direktno iz frižidera. Kada se stegne i napravi čvrste vrhove, rasporedite je ravnomerno po ohlađenom biskvitu. Nemojte žuriti sa ovim korakom, ravnomeran šlag znači ravnomerno parče na svakom tanjiru.

Otopite čokoladu na pari ili u mikrotalasnoj na 30 sekundi, mešajte između intervala. Prelijte preko šlaga tankim mlazom, pa ostavite u frižider minimum 30 minuta pre sečenja.

Trikovi zbog kojih šnenokle uvek ispadnu kako treba

Biskvit mora biti potpuno hladan pre nego što stavite šlag

Ni pet minuta nije dovoljno, sačekajte bar 20. Topao biskvit topi šlag i dobijate čorbu umesto kolača.

Čokolada ne sme biti prevruća kad je lijete preko šlaga

Ako je previše tečna i vruća, utonuće u šlag umesto da ostane na vrhu.

Secite mokrim nožem

Svaki rez, nož pod mlaz hladne vode. Parčad ostaju čista i šlag se ne razmazuje.

Jednom kad ih napravite, nema nazad

Ova starinska poslastica ne traži posebnu priliku. Traži pet sastojaka, pola sata i nekoga ko će je pojesti. A to se uvek nađe.

Jednom kad napravite šnenokle po ovom receptu, teško da ćete ikad posegnuti za komplikovanijim kolačem kad imate goste, jer zašto biste kad znate da će poslužavnik biti prazan za dvadeset minuta.

