Srpkinje je „zaludeo“ kolač od 200 dinara: „Babina đakonija“ usijala internet!

Recept je jednostavan, priprema vam ne oduzima više od pola sata, a najbolja stvar što sve sastojke imate već u kuhinji

Najteže kod ove poslastice biće vam vreme dok čekate da se ohladi, a neće vas koštati više od 150 dinara.

Potrebno je

1 l mleka

4 jaja

4 kašike griza

1 kašika brašna

5 kašika šećera

Priprema

U pola litra mleka stavite kašiku šećera i četiri kašike griza. Kuvajte griz dok ne postane gust, a kada se prohladi, dodajte četiri prethodno umućena belanca. Sve to zajedno sjedinite i stavite u mokre male činije ili modle da se ohladi.

Na laganoj vatri topite četiri kašike šećera. Kada šećer počne da se karamelizuje, dodajte pola litra vrele vode.

Dok se šećer topi, u odvojenoj posudi sjedinite četiri žumanca, kašiku brašna i pola litra mleka, pa sve to dodajte u smesu šećera i vode i neprestano mešajte dok se sve lepo ne sjedini. Preko već ohlađenog griza, sipajte karamel preliv, pa ostavite da se ohladi u frižideru.

