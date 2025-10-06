Srpkinje je „zaludeo“ kolač od 200 dinara: „Babina đakonija“ usijala internet!

Recept je jednostavan, priprema vam ne oduzima više od pola sata, a najbolja stvar što sve sastojke imate već u kuhinji
Najteže kod ove poslastice biće vam vreme dok čekate da se ohladi, a neće vas koštati više od 150 dinara.
Potrebno je
1 l mleka
4 jaja
4 kašike griza
1 kašika brašna
5 kašika šećera
Priprema
U pola litra mleka stavite kašiku šećera i četiri kašike griza. Kuvajte griz dok ne postane gust, a kada se prohladi, dodajte četiri prethodno umućena belanca. Sve to zajedno sjedinite i stavite u mokre male činije ili modle da se ohladi.
Na laganoj vatri topite četiri kašike šećera. Kada šećer počne da se karamelizuje, dodajte pola litra vrele vode.
Dok se šećer topi, u odvojenoj posudi sjedinite četiri žumanca, kašiku brašna i pola litra mleka, pa sve to dodajte u smesu šećera i vode i neprestano mešajte dok se sve lepo ne sjedini. Preko već ohlađenog griza, sipajte karamel preliv, pa ostavite da se ohladi u frižideru.
