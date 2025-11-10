Ova torta je pun pogodak ako želite da svoj dan zasladite nečim posebnim.

Stara sarajevska torta koja osvaja već na prvi zalogaj – ne peče se, pravi se začas a gosti uvek traže recept!

Kad vam se najave gosti ili vam jednostavno dođe da zasladite dan nečim posebnim – ova sarajevska torta je pun pogodak! Ne samo da izgleda kao da je izašla iz vrhunske poslastičarnice, već se pravi brzo, bez pečenja, i topi se u ustima, prenosi still.kurir.rs.

Bogata, čokoladna, kremasta, a opet lagana – idealna je za rođendane, slave, praznike, ali i za one dane kada želite da impresionirate bez previše truda. I da – svi će želeti još jedno parče!

Sastojci:

– 1 pakovanje rozen kora

– 1,5 l mleka

– 5 jaja

– 800 g šećera

– 12 kašika brašna

– 350 g čokolade za kuvanje

– 500 g mlevenih oraha

– 4 kesice vanilin šećera

– 1 naribana korica limuna

Sastojci za glazuru:

– 100 g čokolade za kuvanje

– 1/2 šoljice mleka

– 1/2 šoljice šećera

– 1/2 margarina

Priprema:

Umutiti belanca sa 800 g sećera da se sećer razbije. Kada se zgusne dodajte žumanca i još mali mutiti. U posebnoj posudi razmutiti 12 kašika brašna sa malo mleka, a ostatak mleka staviti da provri. Sipati razmućeno brašno u umućena jaja, lepo promešati da se sjedini. Kad mleko provri, skloniti sa vatre i varjačom umešati masu od jaja i brašna, lepo sjediniti i vratiti na tihu vatru, pa skuvati gust krem uz neprestano mešanje.

U vruć krem dodati 300 g čokolade za kuvanje i mesati da se lepo rastopi. Ostaviti da se skroz ohladi uz povremeno mešanje. U ohladjen krem dodati 500 g mlevenih oraha, 4 vanilin šećera i rendanu koru jednog limuna. Filovati korice tanko, pa redjati jednu preko druge blago pritiskajući da se spoje. Preliti glazurom koju treba otopiti na pari.

Prijatno i javite nam kako vam se dopala ova torta!

