Stari recept iz bivše Juge za jedan omiljeni kolač iz detinjstva – svi su ga sigurno zaboravili.
Padobranci – jednostavan i omiljen kolač koji je obeležio detinjstvo mnogih širom bivše Jugoslavije.
Ovaj slatkiš bio je nezaobilazan deo zimskih dana u domovima naših baka, posebno jer za njegovu pripremu nisu bili potrebni skupi sastojci, prenosi espreso.co.rs.
U vreme kada su torte i kolači s bogatim čokoladnim filovima i luksuznim namirnicama bili retkost, padobranci su osvajali svojom jednostavnošću. Domaćice su vešto koristile ono što su imale pri ruci – domaća jaja, mleko i orahe iz ostave.
Lagani, kremasti i neodoljivi, padobranci su se isticali i po lakoći pripreme. Njihova popularnost nije bila slučajna – ovaj kolač nije zahtevao puno truda, a rezultati su uvek bili savršeni.
Sastojci za testo:
– 3 belanceta
– 300 g šećera
– 300 g mlevenih oraha
– sok od limuna
Za fil:
– 3 žumanceta
– 3 kašike šećera u prahu
– 125 g putera
– 100 g čokolade za kuvanje
Priprema:
Umutiti belanca, postepeno dodajući šećer u prahu i limun dok se ne dobije čvrst sneg. Dodati mlevene orahe i sjediniti varjačom, nikako miskerom, da ne spadnu.
Na pleh obložen papirom za pečenje stavljati kašičicom smesu. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 150°C oko 20-25 minuta.
Fil: U činiji dobro umutite žumanca sa šećerom u prahu, pa dodajte omekšali puter i čokoladu koju ste otopili na pari. Ohlađene puslice filujte kremom i spajajte po dve, kao što se radi za vanalice. Potrebno je da padobranci malo odstoje pre služenja, da bi malo omekšali.
Prijatno i javite nam kako vam se dopada recept!
