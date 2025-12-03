Stari recept iz bivše Juge za svima omiljeni kolač iz detinjstva – svi su ga sigurno zaboravili.

Padobranci – jednostavan i omiljen kolač koji je obeležio detinjstvo mnogih širom bivše Jugoslavije.

Ovaj slatkiš bio je nezaobilazan deo zimskih dana u domovima naših baka, posebno jer za njegovu pripremu nisu bili potrebni skupi sastojci, prenosi espreso.co.rs.

U vreme kada su torte i kolači s bogatim čokoladnim filovima i luksuznim namirnicama bili retkost, padobranci su osvajali svojom jednostavnošću. Domaćice su vešto koristile ono što su imale pri ruci – domaća jaja, mleko i orahe iz ostave.

Lagani, kremasti i neodoljivi, padobranci su se isticali i po lakoći pripreme. Njihova popularnost nije bila slučajna – ovaj kolač nije zahtevao puno truda, a rezultati su uvek bili savršeni.

Sastojci za testo:

– 3 belanceta

– 300 g šećera

– 300 g mlevenih oraha

– sok od limuna

Za fil:

– 3 žumanceta

– 3 kašike šećera u prahu

– 125 g putera

– 100 g čokolade za kuvanje

Priprema:

Umutiti belanca, postepeno dodajući šećer u prahu i limun dok se ne dobije čvrst sneg. Dodati mlevene orahe i sjediniti varjačom, nikako miskerom, da ne spadnu.

Na pleh obložen papirom za pečenje stavljati kašičicom smesu. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 150°C oko 20-25 minuta.

Fil: U činiji dobro umutite žumanca sa šećerom u prahu, pa dodajte omekšali puter i čokoladu koju ste otopili na pari. Ohlađene puslice filujte kremom i spajajte po dve, kao što se radi za vanalice. Potrebno je da padobranci malo odstoje pre služenja, da bi malo omekšali.

Prijatno i javite nam kako vam se dopada recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com