Starinska oblanda: Na svetu ukusnija ne postoji – a pravi se od samo 4 sastojka

Jednostavni kolači često su oni koji i osvajaju srca mnogih, a ova seljačka ali ukusna oblanda je pravi primer.

Starinska oblanda – poslastica koja je osvojila generacije. Najbolja i najukusnija je na svetu, a pravi se od samo četiri sastojka. Njena jednostavnost krije savršen balans ukusa i nostalgije, pa ne čudi što se i danas smatra neprevaziđenim desertom.

Jednostavni kolači često su oni koji osvajaju srca, a ove oblande su pravi primer – njihovom ukusu je nemoguće odoleti!

Slatka tradicija nedeljnih ručkova

U prošlosti, domaćice su birale recepte za koje nisu morale da kupuju posebne sastojke, već su ih nalazile u svojoj kuhinji. Među takvim poslasticama izdvajaju se tradicionalne oblande, koje su nekada bile nezaobilazni deo nedeljnih ručkova, prenosi espreso.co.rs.

Spoj jednostavnih sastojaka – mleka, šećera i margarina ili maslaca – pretvarao se u gust, bogat fil koji je savršeno upotpunjavao tanke listove oblande. Taj miris i ukus često su bili razlog zbog kojeg su svi s nestrpljenjem čekali da ručak završi i da se posluži desert.

Ako želite da oživite uspomene i uživate u ukusu detinjstva, napravite seljačke oblande prema ovom receptu. Jednostavan, a neodoljiv kolač koji će vas vratiti u neka bezbrižna vremena.

Sastojci:

– 1 pakovanje većih oblandi

– 1 l mleka

– 1 kg šećera

– 250 gr margarina ili maslaca

U ovu smesu se po želji mogu dodati i drugi sastojci poput seckanih oraha, suvog grožđa ili žele bombona, ali je mnogima najlepši upravo jednostavan, onakakav kakvog su pravile naše bake i majke.

Priprema:

Od mleka i šećera skuvati fil. Potrebno je da se dugo kuva na tihoj vatri uz mešanje da ne bi zagorelo. Fil je gotov kada je masa gusta i dobije zlatasto-braon boju. Ona u nju dodamo margarin ili maslac i kuvamo dok se ne rastopi. Po želji se može dodati i suvo grožđe i drugi sastojci.

Oblande filujemo koru po koru vrućim filom. Ravna kora oblande je donja i filom premazujemo neravnu površinu oblande. Kad stavljamo sledeću koru oblande treba je dobro pritiskati dlanovima po celoj površini i tek tada nastaviti sa filovanjem.

Oblandu umotajte u vlažnu krpu i pritisnite nečim teškim. Najbolje je da ih napravite dan ranije kako bi dovoljno popustila do trenutka kada želite da je jedete.

Starinska oblanda nije samo poslastica, već i deo tradicije koji vraća miris detinjstva i toplinu doma. Njena jednostavnost – samo četiri sastojka – dokaz je da najlepše stvari ne traže komplikaciju. Upravo zato, ova „seljačka“ oblanda ostaje neprevaziđena: na svetu joj nema ravne, jer spaja ukus, sećanje i ljubav u jednom zalogaju.

Prijatno!

