Starinska poslastica koja miriše na detinjstvo: Pravi se za 15 minuta – i nestane za 5

Miris detinjstva u tanjiru – recept koji se pravi za 15 minuta, a nestane dok trepneš.

Ako ti se jede nešto slatko, domaće, a da ne moraš da pališ rernu ni da se cimaš oko komplikovanih sastojaka – ovo je taj recept. Starinska poslastica koja miriše na detinjstvo, pravi se za 15 minuta, a nestane za 5. Bukvalno.

Ovo je onaj kolač koji ti baka napravi dok ti još skidaš ranac, a kuća već miriše na vanilu i prženi šećer. Nema ni praška za pecivo, ni egzotičnih začina – samo ono što svako ima kod kuće.

Sastojci koje već imaš

Potrebno ti je:

2 jaja,

4 kašike šećera,

4 kašike brašna,

1 vanilin šećer,

malo ulja za prženje,

šećer u prahu za posipanje.

Sve se umuti viljuškom, kašikom se stavlja u vrelo ulje, prži po minut sa svake strane dok ne porumeni, i odmah ide na tanjir. Pospeš šećerom u prahu, i to je to. Gotovo.

Zašto je ova poslastica viralna?

Zato što je jednostavna, nostalgična i miriše na sigurnost. Ljudi je dele jer ih podseća na detinjstvo, na bake koje sve znaju bez mere i bez recepta. A u eri brzine, ovo je kolač koji stane u pauzu za kafu.

Ako želiš da bude još mekša, dodaj kašiku jogurta. Ako voliš hrskavo, neka ulje bude baš vrelo. I ne zaboravi – pravi se brzo, ali nestaje još brže. Napravi duplu meru ako imaš goste. Ili ako si gladan za uspomene.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com