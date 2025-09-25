Starinska, seljačka oblanda baš po bakinom receptu – toliko dobra da se prosto topi u ustima

Svi pamtimo i miris i ukus ove poslastice kada smo bili mali – budi uspomene.

Oblande su poslastica koju su pripremale naše bake. Često su nezaobilazne na prazničnim stolovima, a odlično se slažu i kao svakodnevni slatkiš uz šoljicu kafe ili čaja. Postoji mnogo različitih verzija ovog popularnog deserta, a za koju god da se odlučite, sigurni smo da nećete biti razočarani.

Jedna su od onih poslastica koje se lako prave, gde je najteži deo zapravo čekanje da se ohlade i stegnu pre nego što ih možete poslužiti.

Sastojci:

– 300 mililitara mleka

– 300 grama šećera

– 100 grama čokolade za kuvanje

– 200 grama mlevenih oraha

– 200 grama mlevenog keksa

– 250 grama margarina ili maslaca

– pet listova oblandi

Priprema:

Na laganoj vatri, u šerpi, zagrejte mleko i šećer dok ne prokuva. Zatim skinite sa ringle i dodajte kriške margarina ili maslaca. Vratite na šporet i nastavite da kuvate nekoliko minuta uz mešanje. Ponovo skinite sa ringle i dodajte komadiće čokolade. Mešajte dok se čokolada potpuno ne otopi, pa smesu ostavite da se ohladi. Nakon toga, dodajte mleveni keks i orahe.

Dobro promešajte smesu, a zatim je podelite na četiri jednaka dela. Na tacnu ili u tepsiju stavite jedan list oblande i premažite ga jednom četvrtinom smese. Pazite da ne mažete krajeve oblande kako bi izbegli curenje smese. Zatim pokrijte drugim listom oblande i ponavljajte postupak dok ne završite sa petim listom.

Na kraju, oblande je potrebno pritisnuti težim predmetom kako bi se bolje slepile, pa ih ostavite preko noći da se dobro ohlade. Prilikom serviranja, koristite oštar nož kako bi rezanje bilo jednostavno i precizno.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(klix.ba)

