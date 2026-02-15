Starinska seljačka oblanda: Pravi se od samo 4 sastojka, a kažu da je najukusnija na svetu

Starinska seljačka oblanda od samo 4 sastojka pravi se lako, a ukus je neprevaziđen. Saznajte recept za najbolji slatkiš.

Starinska seljačka oblanda – najukusnija je na svetu, a samo se pravi od 4 jednostavna sastojka.

Najjeftiniji desert koji možete da napravite, a ukusom pobeđuje i najskuplje poslastice. Potrebne su vam samo 4 osnovne namirnice koje već imate u kuhinji. Idealno za svaku priliku!

U prošlosti, domaćice su birale recepte za koje nisu morale da kupuju posebne sastojke, već su ih nalazile u svojoj kuhinji. Među takvim poslasticama izdvajaju se tradicionalne oblande, koje su nekada bile nezaobilazni deo nedeljnih ručkova, prenosi espreso.co.rs.

Spoj jednostavnih sastojaka – mleka, šećera i margarina ili maslaca – pretvarao se u gust, bogat fil koji je savršeno upotpunjavao tanke listove oblande. Taj miris i ukus često su bili razlog zbog kojeg su svi s nestrpljenjem čekali da ručak završi i da se posluži desert.

Ako želite da oživite uspomene i uživate u ukusu detinjstva, napravite seljačke oblande prema ovom receptu. Jednostavan, a neodoljiv kolač koji će vas vratiti u neka bezbrižna vremena.

Sastojci:

1 pakovanje većih oblandi

1 l mleka

1 kg šećera

250 gr margarina ili maslaca

U ovu smesu se po želji mogu dodati i drugi sastojci poput seckanih oraha, suvog grožđa ili žele bombona, ali je mnogima najlepši upravo jednostavan, onakav kakvog su pravile naše bake i majke.

Priprema:

Od mleka i šećera skuvati fil. Potrebno je da se dugo kuva na tihoj vatri uz mešanje da ne bi zagorelo. Fil je gotov kada je masa gusta i dobije zlatasto-braon boju. Ona u nju dodamo margarin ili maslac i kuvamo dok se ne rastopi. Po želji se može dodati i suvo grožđe i drugi sastojci.

Oblande filujemo koru po koru vrućim filom. Ravna kora oblande je donja i filom premazujemo neravnu površinu oblande. Kad stavljamo sledeću koru oblande treba je dobro pritiskati dlanovima po celoj površini i tek tada nastaviti sa filovanjem.

Oblandu umotajte u vlažnu krpu i pritisnite nečim teškim. Najbolje je da ih napravite dan ranije kako bi dovoljno popustila do trenutka kada želite da je jedete.

Ovaj recept je dovoljno lagan da ga mogu pripremiti i početnici, a dovoljno ukusan da ga zavole i oni koji inače izbegavaju posne kolače. Ispecite ga jednom i gotovo sigurno ulazi u vašu stalnu rotaciju slatkiša.

Iako danas imamo bezbroj modernih i komplikovanih recepata, starinska oblanda ostaje neprevaziđena kraljica trpeze. Podsetite se ukusa koji ne bledi, obradujte ukućane mirisom detinjstva i uverite se sami zašto je starinska seljačka oblanda najukusnija i najbolja poslastica.

