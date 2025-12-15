Starinske pivarice: Kolačići koje možete da pravite u 4 varijante – ne zna se koja je bolja

Napravite hrskave starinske pivarice po jednostavnom receptu. I, pazite ovo: imate 4 lude varijante da ih poslužite – sve su čista desetka!

Starinske pivarice su savršen izbor za sve koji vole slatko. Možete da ih pravite u 4 varijante ukusa – nećete znati koja vam je omiljena!

Starinski recepti za kolače iznova se vraćaju u modu. Domaćice sve češće prave poslastice koje su pravile njihove majke i bake. Jedna od tih poslastica su i pivarice, odnosno pivčići, kolač koji možete da uvaljate u mlevene orahe ili lešnike, kokosovo brašno ili da ih jednostavno prelijete sirupom od kuvanog šećera, vode i limunovog soka.

Takođe, ovi kolačići su zahvalni i zato što ih možete puniti džemom, jezgrima oraha ili ostavljati prazne – sve zavisi kako vi i vaši ukućani više volite.

Naše bake su oblikovale pivarice kao što su oblikovale i urmašice ili su savijale testo kao klasične kiflice, a u današnje vreme domaćice sve više koriste specijalne modle, tako da pivarice ili pivčići izgledaju poput fabričkih biskvita.

Sastojci:

650 g brašna

100 g pšeničnog griza

250 ml piva

250 ml ulja

kesica praška za pecivo

700 g šećera

200 ml vode

džem (po želji)

limun (po želji)

šećer u prahu (po želji)

200 g mlevenih oraha, lešnika ili kokosovog brašna (po želji)

Priprema:

U činiju sipajte brašno i pšenični griz, dodajte pivo, ulje, 200 grama šećera i prašak za pecivo, pa zamesite testo i ostavite ga da odstoji dvadesetak minuta. Potom odvajajte kuglice i spuštajte ih u kalupe ako želite prazne pivarice.

Ako ste, pak, odabrali da pravite punjene pivarice, takođe odvajajte kuglice od testa, rastanjite ih oklagijom, dodajte kašičicu džema ili polovinu jezgra oraha na sredinu, pa ih zatvorite, pritisnite dlanovima i ređajte u pleh obložen pek-papirom.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni dvadesetak minuta, odnosno dok ne porumene.

Kad se pivarice ispeku i prohlade, prelijte ih sirupom koji ste skuvali od preostalih pola kilograma šećera, soka od jednog limuna i 200 mililitara vode, pa ih po želji pospite mlevenim orasima ili lešnicima, ili ih uvaljajte u kokosovo brašno i služite.

Takođe, možete ih samo uvaljati u prah-šećer i služiti bez prethodnog prelivanja sirupom od šećera, limunovog soka i vode. U tom slučaju, obavezno ih čuvajte u metalnoj kutiji sa poklopcem da bi što duže zadržale hrskavost.

Prijatno!

Jednostavna magija tradicije!

Ove starinske pivarice su više od običnog kolača – one su miris tradicije i topline doma. Bilo da se odlučite za sočnu varijantu prelivenu sirupom ili za hrskavu, suvu, uspećete u samo jednom: donećete pravu radost na sto!

Ne zaboravite da je tajna njihove čarolije u jednostavnosti. Prijatno!

Koju ćete varijantu prvu isprobati?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com