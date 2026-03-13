Starinski bakin kolač od jabuka: Nema ko ga ne voli, mnogi kažu da je bolji čak i od lenje pite

Sočan bakin kolač sa jabukama pravi se brzo, a ukus podseća na detinjstvo. Jednostavan starinski recept koji mnogi vole više od lenje pite.

Nikad niste probali bolji bakin kolač sa jabukama.

Postoje ti neki kolači koji nas momentalno vrate u detinjstvo. Onaj miris jabuka i vanile koji se širi iz rerne često znači samo jedno – sprema se onaj pravi bakin kolač sa jabukama.

Jednostavan, sočan i neverovatno ukusan, ovaj desert mnogi smatraju čak boljim i od čuvene lenje pite.

Najlepše kod ovog kolača je to što ne zahteva mnogo vremena niti komplikovane sastojke. Sve je jednostavno i poznato. Upravo zato je ovaj recept opstao godinama i prenosi se sa generacije na generaciju.

Zašto svi vole ovaj bakin kolač sa jabukama

Jabuke su jedna od onih namirnica koje gotovo uvek imamo u kući. Kada se spoje sa puterom, šećerom i malo vanile, nastaje kolač koji je istovremeno lagan i pun ukusa.

Ono što je interesantno je način pripreme. Testo i jabuke se slažu u slojevima, pa kolač tokom pečenja dobija posebnu strukturu – hrskav odozgo, a sočan iznutra. Upravo zbog toga mnogi kažu da je ovaj bakin kolač sa jabukama čak ukusniji od klasične lenje pite.

Za pripremu ovog kolača potrebno je:

1 šolja brašna

1 šolja šećera

1 šolja griza

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

200 g putera

oko 1 kg jabuka

cimet po želji

Ova kombinacija sastojaka daje jednostavan, ali veoma bogat ukus kolaču koji je omiljen u mnogim domaćinstvima.

Priprema

Najpre pomešajte brašno, šećer, griz i prašak za pecivo. Jabuke oljuštite i narendajte, a zatim ih pomešajte sa vanilin šećerom i malo cimeta ako volite aromatičniji ukus.

Kalup obložite papirom za pečenje. Na dno rasporedite deo suvih sastojaka, zatim polovinu jabuka, pa ponovo suvu smesu. Dodajte ostatak jabuka i na kraju završite slojem suvih sastojaka. Preko svega narendajte puter.

Kolač pecite u rerni zagrejanoj na oko 180 stepeni oko 30–40 minuta, dok ne dobije lepu zlatnu boju.

Ovo je mali trik za još bolji ukus

Ako želite da kolač bude još aromatičniji, u jabuke možete dodati malo limunove korice. Ona daje blagu svežinu i dodatno naglašava ukus voća.

Na kraju, kada izvadite kolač iz rerne, pustite ga da se malo prohladi. Poslužite ga uz šolju kafe ili čaja i uživajte u jednostavnom desertu od koga predivno mirše cela kuća.

Nije ni čudo što mnogi kažu da je upravo ovaj bakin kolač sa jabukama jedan od onih recepata koji se nikada ne zaboravljaju. Jednom kada ga napravite, velika je šansa da će postati redovan na vašem stolu.

