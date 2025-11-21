Pravi se za tren oka, a bolji grilijaš niste nikad probali!

Starinski, bakin recept za grilijaš oblandu – lako, brzo i neodoljivo!

Ako tražite ukusan kolač koji se priprema za tren oka, ovaj recept za grilijaš je pravi izbor!

Sastojci:

– 300 + 200 g šećera

– 250 g putera ili margarina

– 300 g oraha

– 3 jaja

– 2 oblande velikog lista

Priprema:

Grilijaš oblanda je onaj starinski kolač koji vraća mirise i ukuse detinjstva — hrskav, kremast i pun oraha. Priprema se brzo i jednostavno, a rezultat je poslastica kojoj niko ne može odoleti. Savršena je za nenajavljene goste, praznične trpeze ili trenutke kada poželite da zasladite dan nečim domaćim i toplim.

Jedan zalogaj ovog kolača dovoljan je da vas podseti zašto je bakinim receptima vreme i dalje naklonjeno.

