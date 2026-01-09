Da li ste ikada probali ovaj sjajni mađarski kolač od šljiva?

Starinski mađarski kolač od šljiva koji nestaje sa stola za 10 minuta – ukus prosto obara sa nogu jer dodaju jedan sastojak u testo.

Da li ste probali szilvás pite? Caka je u tome što ne koriste prašak za pecivo već kvasac za testo.

Tačno postoje oni kolači koji mirišu na detinjstvo i toplinu doma. Takav je i szilvás pita, mađarski kolač sa šljivama. Mekano testo, sočne šljive i blagi miris cimeta čine savršenu kombinaciju koja osvaja već na prvi zalogaj. Ovo nije tek samo jedan običan kolač – on se topi u ustima, a priprema je jednostavna čak i za početnike. Bilo da koristiš sveže ili zamrznute šljive, rezultat je uvek sočan, mirisan i nezaboravan.

Sastojci:

Za testo:

2 jaja

100 g putera

50 ml suncokretovog ulja

100 g šećera

20 g kvasca

400 g glatkog brašna

300 ml mleka

prstohvat soli

Za nadev od šljiva:

300 g šljiva (može i smrznutih)

2 kafene kašičice cimeta (ili po želji)

50 g šećera

Priprema:

U mlako, zaslađeno mleko dodati kvasac i ostaviti da nadođe. Zatim ga sipati u brašno, dodati 2 žumanca, omekšali puter, ulje i šećer, pa sve sjediniti sa mlekom. Testo treba da bude mekano, nalik testu za knedle (gušće nego smesa za kolač).

Belanca umutiti u čvrst sneg sa prstohvatom soli, pa ih pažljivo umešati u testo.

Testo ostaviti da naraste najmanje 30 minuta.

Nadošlo testo sipati u pleh, pa ga poleđinom kašike, prethodno umočene u brašno, ravnomerno razvući da ispuni ceo pleh. Preko testa rasporediti oprane i očišćene šljive, posuti ih šećerom pomešanim sa cimetom i peći u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 35–40 minuta, dok lepo ne porumeni.

Ovaj kolač je savršen izbor kada želite nešto brzo, provereno i domaće. Jednako je ukusan sa svežim i sa zamrznutim šljivama, a zahvaljujući kvascu ostaje mekan i svež i sutra. Idealan je uz popodnevnu kafu, ali i kao desert koji se rado nosi u goste. Jednom kada ga probate, vrlo lako može postati vaš stalni recept za sezonu šljiva.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(www.nosalty.hu)

