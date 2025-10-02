Starinski recept za bosansku pitu od šljiva: Bez kora, jaja i mešanja, a ukus je fantazija (VIDEO)

Ovo je starinski bosanski recept za šljivopitu, ali slobodno se može reći i da je ultra moderan.

Za pravljenje šljivopite na ovaj način isprljaćete bukvalno jednu posudu, što je dodatni benefit. A najvažnije od svega je da je neverovatno ukusna i sočna i ko je jednom napravi, vraća joj se uvek, to vam garantujemo.

Pre nego što pređete na pripremu, jedna mala napomena: ukoliko ste alergični na orašaste plodove, ovaj recept je odličan i bez njih, tako da ne morate da brinete, jednostavno orahe samo preskočite tokom pripreme.

Sastojci:

1 kg šljiva

3 kašike žutog šećera

1 kašika brašna

5 kašika griza

1 vanilin šećer (preporuka je za onaj dijetalni sa nula kalorija)

Po želji šaka seckani oraha

Malo putera 10-20g

Priprema:

Operite čljive i prepolovite ih po dužini, izvadite koštice. Vatrostalnu tepsiju u kojoj ćete peći šljivopitu premažite lepo komadićem putera, zatim ravnomerno svuda pospite griz preko putera, pa onda istresite u podmazanu tepsiju prepolovljene šljive i malo ih rukom rasporedite. Preko šljiva pospite 3 kašike žutog žećera i vanil šećer, a onda preko toga pospite brašno. ravnomerno pospite. Posle brašna rasporede polutke ili krupno seckane orahe, a onda na kraju se ostatak putera iseče na manje kockice koje se pobacaju preko šljivopite. Jako je važno da baš ovim redosledom dodajte sve ove sastojke.

Nakon ovog postupka pripreme, tepsiju ubacite u rernu zagrejanu na 180 stepeni i pecite 20-25 minuta (zavisi od jačine rerne), ali znaćete da je gotovo kad osetite prijatan slatkast miris pečenih šljiva. Kad procenite da je gotovo, izvadite šljivopitu iz rerne dok još “cvrči” i ostavite je da se ohladi. Kad je ohlađena potpuno, servirajte kašikom u činije i poslužite. Prijatno!

Dakle, ova pita pravi se bez kora – što je u skladu sa savremenim trendovima izbegavanja ugljenih hidrata, a uz sve to je i veoma jednostavna za pripremu, što je u ovo vreme večite žurbe i nedostatka vremena, više nego poželjno.

