Starinski recept za čuvene slavske oblande: Prave se od samo 4 sastojka i koštaju manje od 400 dinara

Oblande, svima dobro poznati kolač vas neće izneveriti jer retko da postoji osoba koja ga ne voli jer podseća na ukus detinjstva

Oblande su omiljeni starinski desert koji je uz jednostavnost i prepoznatljiv ukus, veoma jeftin, te je vrlo pogodan za slavske trpeze.

Starinski recepti obeležili su mnoga detinjstva, evocirajući uspomene na slatkiše poput orasnica, ruskih kapa i drugih poslastica koje su bake s ljubavlju pripremale. Među njima, oblande su se uvek izdvajale kao omiljeni desert.

Ove poslastice su izuzetno pristupačne – sastojci su prejeftini, a rezultat je bogat ukus koji osvaja generacije. Upravo zbog toga, oblande su savršeni kolači za slavsku trpezu jer su sastojci jeftini, a količinski dovoljno bogati da zadovolje sve goste, prenosi informer.rs.

Sastojci:

1l mleka (110 rsd)

800 g šećera (100 rsd)

30 g margarina (15 rsd)

1 oblande (150rsd)

Priprema:

U mleku skuvajte šećer. Potrebno je dosta dugo da se kuva, sve dok ne izvri deo mleka i postane gušće, a onda sklonite sa vatre i dodajte margarin. Izmešajte i ostavite da se malo stegne. Ko voli, može da doda mleveni keks ili orahe, s tim da tada može da ostane i malo ređi fil, jer će mu keks dati dodatnu gustinu.

Kad se prohladi filujte jednu po jednu oblandu i onda stavite u krpu i u frižider da se stegne. Isecite na kockice ili romboide i služite.

Oblande, svima dobro poznati kolač vas neće izneveriti jer retko da postoji osoba koja ga ne voli.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com