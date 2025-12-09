Isprobajte ovaj starinski recept za saher tortu i uverite se zašto je najbolji.

Starinski recept za saher tortu kakav su svi u bišoj Jugi voleli – nema bolje, ova se prosto topi u ustima.

Ako ste mislili da je čokolada već isforsirana do savršenstva, čekajte samo dok ne probate ovu pravu Saher tortu.

To nije samo običan dezert, to je istorija, elegancija i mala doza luksuza na tanjiru.

Spoj bogate tamne čokolade i mirisnog džema od kajsija stvara ukus koji je toliko jedinstven da se decenijama ne menja — ipak i savršenstvo ne treba popravljati.

Sastojci:

Za koru:

150 g putera ili margarina

100 g šećera u prahu

6 jaja

130-150 g tamne čokolade

100-110 g kristal šećera

120-140 g brašna

1 kašičica vanilin šećera ili pola mahune vanilije

prstohvat soli

Za fil i glazuru:

oko 200 g džema od kajsija

100 g čokolade za kuvanje (za glazuru)

75 ml slatke pavlake

20-50 g maslaca (za glazuru)

100 g šećera (za glazuru)

50 ml vode (za glazuru)

Priprema:

Priprema kore: Umutite puter sa šećerom u prahu, dodajte žumanca i otopljenu, prohlađenu čokoladu, a zatim i vanilu.

Posebno umutite belanca sa prstohvatom soli i kristal šećerom dok ne dobijete čvrst sneg.

Lagano dodajte umućena belanca u smesu sa puterom i čokoladom, mešajući špatulom. Zatim dodajte brašno u tri puta.

Sipajte masu u okrugli kalup i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 50 minuta. Kada se kora ohladi, presecite je horizontalno na dva dela.

Zagrejte džem od kajsija sa malo vode da se malo razredi, a zatim premažite donji deo kore.

Preko džema postavite gornji deo kore i premažite celu tortu sa ostatkom džema.

Priprema glazure: Dok se torta hladi, pripremite glazuru. Pomešajte šećer, kakao, slatku pavlaku, i vodu u šerpi, pa kuvajte dok se sve ne sjedini i zgusne. Prelijte glazuru preko ohlađene torte i ostavite da se stegne.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

