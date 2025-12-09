Starinski recept za saher tortu kakav su svi u bišoj Jugi voleli – nema bolje, ova se prosto topi u ustima.
Ako ste mislili da je čokolada već isforsirana do savršenstva, čekajte samo dok ne probate ovu pravu Saher tortu.
To nije samo običan dezert, to je istorija, elegancija i mala doza luksuza na tanjiru.
Spoj bogate tamne čokolade i mirisnog džema od kajsija stvara ukus koji je toliko jedinstven da se decenijama ne menja — ipak i savršenstvo ne treba popravljati.
Sastojci:
Za koru:
- 150 g putera ili margarina
- 100 g šećera u prahu
- 6 jaja
- 130-150 g tamne čokolade
- 100-110 g kristal šećera
- 120-140 g brašna
- 1 kašičica vanilin šećera ili pola mahune vanilije
- prstohvat soli
Za fil i glazuru:
- oko 200 g džema od kajsija
- 100 g čokolade za kuvanje (za glazuru)
- 75 ml slatke pavlake
- 20-50 g maslaca (za glazuru)
- 100 g šećera (za glazuru)
- 50 ml vode (za glazuru)
Priprema:
Priprema kore: Umutite puter sa šećerom u prahu, dodajte žumanca i otopljenu, prohlađenu čokoladu, a zatim i vanilu.
Posebno umutite belanca sa prstohvatom soli i kristal šećerom dok ne dobijete čvrst sneg.
Lagano dodajte umućena belanca u smesu sa puterom i čokoladom, mešajući špatulom. Zatim dodajte brašno u tri puta.
Sipajte masu u okrugli kalup i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 50 minuta. Kada se kora ohladi, presecite je horizontalno na dva dela.
Zagrejte džem od kajsija sa malo vode da se malo razredi, a zatim premažite donji deo kore.
Preko džema postavite gornji deo kore i premažite celu tortu sa ostatkom džema.
Priprema glazure: Dok se torta hladi, pripremite glazuru. Pomešajte šećer, kakao, slatku pavlaku, i vodu u šerpi, pa kuvajte dok se sve ne sjedini i zgusne. Prelijte glazuru preko ohlađene torte i ostavite da se stegne.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
