Starinski recept za slavske oblande: Prave se od samo 4 sastojka i koštaju manje od 400 dinara

Oblande su omiljeni starinski desert koji je uz jednostavnost i prepoznatljiv ukus, veoma jeftin, te je vrlo pogodan za slavske trpeze.
Starinski recepti obeležili su mnoga detinjstva, evocirajući uspomene na slatkiše poput orasnica, ruskih kapa i drugih poslastica koje su bake s ljubavlju pripremale. Među njima, oblande su se uvek izdvajale kao omiljeni desert.
Ove poslastice su izuzetno pristupačne – sastojci su prejeftini, a rezultat je bogat ukus koji osvaja generacije. Upravo zbog toga, oblande su savršeni kolači za slavsku trpezu jer su sastojci jeftini, a količinski dovoljno bogati da zadovolje sve goste, prenosi informer.rs.
Sastojci:
- 1l mleka (110 rsd)
- 800 g šećera (100 rsd)
- 30 g margarina (15 rsd)
- 1 oblande (150rsd)
Priprema:
U mleku skuvajte šećer. Potrebno je dosta dugo da se kuva, sve dok ne izvri deo mleka i postane gušće, a onda sklonite sa vatre i dodajte margarin. Izmešajte i ostavite da se malo stegne. Ko voli, može da doda mleveni keks ili orahe, s tim da tada može da ostane i malo ređi fil, jer će mu keks dati dodatnu gustinu.
Kad se prohladi filujte jednu po jednu oblandu i onda stavite u krpu i u frižider da se stegne. Isecite na kockice ili romboide i služite.
Oblande, svima dobro poznati kolač vas neće izneveriti jer retko da postoji osoba koja ga ne voli.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com