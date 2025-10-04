Starinski recept za vanilice – ali ako dodate ovo, testo puca, a ukus nestaje

Jedan sastojak ti uništava vanilice – evo šta da izbaciš iz recepta!

Ako u testo za vanilice dodate prašak za pecivo, ono će pucati, a kolači će izgubiti svoj prepoznatljiv, nežan ukus. Starinski recept ne trpi modernizaciju – evo zašto je važno držati se originala.

Zašto vanilice pucaju kad dodam prašak za pecivo? Zato što prašak za pecivo previše „naduva“ testo, pa ono gubi kompaktnost i nežnu strukturu. Vanilice treba da budu mekane, ali čvrste – bez šupljina i pukotina.

U starinskom receptu nema praška za pecivo. Testo se oslanja na masnoću iz masti i precizno rukovanje. Kad se doda prašak, testo se previše širi, puca pri pečenju i gubi onu finu, topljivu teksturu koju svi pamtimo iz detinjstva.

Kako da napravite vanilice koje ne pucaju?

Prati ove korake i ne skreći s recepta:

Koristi svinjsku mast, ne margarin – mast daje mekoću i stabilnost. Ne dodaj prašak za pecivo – nije potreban. Testo ne sme da se previše mesi – samo da se sjedini. Ostavite testo da odstoji 30 minuta u frižideru pre oblikovanja. Pečenje na 180°C, oko 10 minuta – ne smeju da porumene.

Koja je prava mera za vanilice?

Evo jedne proverene varijante:

250 g svinjske masti

100 g šećera u prahu

2 žumanca

1 vanilin šećer

400 g brašna (po potrebi dodati još malo)

Džem od kajsije za spajanje

Šećer u prahu za posipanje

Šta još može da pokvari ukus vanilica?

Osim praška za pecivo, sledeće greške su česte:

Previše brašna – testo postaje tvrdo.

Margarin umesto masti – ukus bude „plastičan“.

Džem sa previše vode – kolači se raskvase.

Predugo pečenje – vanilice postanu suve i lomljive.

Vanilice traže mast – ona im daje mekoću i stabilnost. Prašak za pecivo samo pravi štetu, zato ga zaboravi. Testo mora da se mesi nežno, taman toliko da se sjedini, bez forsiranja. Kad se držiš prave mere i daš sebi vremena, rezultat ne može da omane. Ovo je kolač koji ne prašta improvizaciju – svaka sitnica se vidi u ukusu.

