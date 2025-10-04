Starinski recept za vanilice – ali ako dodate ovo, testo puca, a ukus nestaje

Jedan sastojak ti uništava vanilice – evo šta da izbaciš iz recepta!
Ako u testo za vanilice dodate prašak za pecivo, ono će pucati, a kolači će izgubiti svoj prepoznatljiv, nežan ukus. Starinski recept ne trpi modernizaciju – evo zašto je važno držati se originala.
Zašto vanilice pucaju kad dodam prašak za pecivo? Zato što prašak za pecivo previše „naduva“ testo, pa ono gubi kompaktnost i nežnu strukturu. Vanilice treba da budu mekane, ali čvrste – bez šupljina i pukotina.
U starinskom receptu nema praška za pecivo. Testo se oslanja na masnoću iz masti i precizno rukovanje. Kad se doda prašak, testo se previše širi, puca pri pečenju i gubi onu finu, topljivu teksturu koju svi pamtimo iz detinjstva.
Kako da napravite vanilice koje ne pucaju?
Prati ove korake i ne skreći s recepta:
- Koristi svinjsku mast, ne margarin – mast daje mekoću i stabilnost.
- Ne dodaj prašak za pecivo – nije potreban.
- Testo ne sme da se previše mesi – samo da se sjedini.
- Ostavite testo da odstoji 30 minuta u frižideru pre oblikovanja.
- Pečenje na 180°C, oko 10 minuta – ne smeju da porumene.
Koja je prava mera za vanilice?
Evo jedne proverene varijante:
- 250 g svinjske masti
- 100 g šećera u prahu
- 2 žumanca
- 1 vanilin šećer
- 400 g brašna (po potrebi dodati još malo)
- Džem od kajsije za spajanje
- Šećer u prahu za posipanje
Šta još može da pokvari ukus vanilica?
Osim praška za pecivo, sledeće greške su česte:
- Previše brašna – testo postaje tvrdo.
- Margarin umesto masti – ukus bude „plastičan“.
- Džem sa previše vode – kolači se raskvase.
- Predugo pečenje – vanilice postanu suve i lomljive.
Vanilice traže mast – ona im daje mekoću i stabilnost. Prašak za pecivo samo pravi štetu, zato ga zaboravi. Testo mora da se mesi nežno, taman toliko da se sjedini, bez forsiranja. Kad se držiš prave mere i daš sebi vremena, rezultat ne može da omane. Ovo je kolač koji ne prašta improvizaciju – svaka sitnica se vidi u ukusu.
