Starinski žuti kolač sa višnjama: Recept za najsočnije testo koje ostaje mekano danima

Kolač sa višnjama po receptu naših baka. Saznajte kako da testo ostane vazdušasto i zašto je redosled dodavanja sastojaka presudan.

Pravi domaći kolač sa višnjama ne zahteva ni vagu ni skupe sastojke, ali traži poznavanje starih kulinarskih trikova. Mnogi se pitaju zašto im biskvit često ispadne suv ili žilav. Problem je u tome što većina domaćica predugo muti brašno mikserom, čime se gubi vazduh iz testa. Iskusne bake su znale da se mekoća dobija dodavanjem jedne kašike kisele pavlake koja svojom masnoćom čuva vlagu u biskvitu.

Kako da kolač sa višnjama uvek bude vazdušast?

Kolač sa višnjama će biti vazdušast ako belanca umutite u čvrst sneg sa šećerom pre dodavanja žumanaca. Ključno je da brašno i prašak za pecivo umešate polako, koristeći špatulu ili varjaču, a ne mikser, kako bi mehurići vazduha ostali u smesi tokom pečenja.

Originalni recept na čaše

Ovaj recept koristi standardnu čašu od 200 ml kao meru, što ga čini najbržim izborom za nenajavljene goste.

Sastojci:

4 jaja

1 čaša šećera

1 čaša ulja

1 čaša mleka

1 kašika kisele pavlake (tajni sastojak)

2 čaše brašna

1 prašak za pecivo

300-400g očišćenih višanja

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca i umutite ih u čvrst sneg uz postepeno dodavanje šećera. Dodajte žumanca jedno po jedno, neprestano muteći. Ulijte ulje, mleko i dodajte punu kašiku kisele pavlake. Izmešajte. Na kraju, špatulom lagano umešajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Izlijte polovinu smese u podmazan pleh i pecite na 180°C oko 5-7 minuta. Izvadite, rasporedite višnje (koje ste prethodno ocedili i uvaljali u malo brašna), prelijte ostatkom testa i pecite još 20-25 minuta.

Najčešći razlozi zbog kojih biskvit ne uspeva

Najveći problem pri pripremi često pravi nepravilna obrada voća. Upotreba direktno zamrznutih višanja dovodi do otpuštanja viška soka tokom pečenja, što stvara neželjene rupe i gnjecava mesta u testu. Takođe, prekomerna količina praška za pecivo ne garantuje bolji uspeh; previše ovog dodatka ostavlja neprijatan metalni ukus. Jedna kesica je sasvim dovoljna za standardnu meru, pod uslovom da su jaja pravilno i čvrsto umućena.

Najčešća pitanja o pripremi

1. Zašto mi višnje uvek padnu na dno?

To se dešava jer je testo previše retko ili je voće preteško. Rešenje je da voće uvaljate u brašno ili griz, ili da primenite metodu pečenja „iz dva dela“ koju sam opisao u receptu.

2. Mogu li koristiti višnje iz kompot?

Da, ali ih morate jako dobro ocediti od sirupa. Preporučljivo je da ih ostavite u cediljki bar 15 minuta pre nego što ih stavite na testo.

3. Kako da gornja kora ne bude lepljiva?

Lepljiva kora nastaje kada šećer nije potpuno rastvoren ili ako kolač pokrijete krpom dok je još vreo. Pustite ga da se prirodno prohladi pre posipanja šećerom u prahu.

Da li i vi praktikujete pečenje biskvita iz dva dela kako bi voće ostalo u sredini, ili imate neki brži način? Pišite nam u komentarima svoje trikove za savršen voćni kolač!

