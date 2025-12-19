Super je torta, a pravi se bukvalno za nekoliko min: Nema ni pečenja, nema brašna a ukus će vas oduševiti (video)

Super torta, a pravi bukvalno za nekoliko min – nema ni pečenja, nema brašna a ukus će vas oduševiti!
Ovaj genijalni desert sadrži sastojke s čijim spajanjem zaista ne možete pogrešiti, a super je vest i da vam ne treba brašno ni mleko i da je gotov za samo nekoliko minuta.
Sastojci:
– 200 g običnog čajnog keksa
– 100 g orašastih plodova po ukusu
– 80 g maslaca
– 200 g Nutelle
– 400 g krem sira
– 50 g šećera u prahu
– 200 ml pavlake od 33%
– Prstohvat soli
– Čokolada i malo orašastih plodova za ukrašavanje
Priprema:
Izmrvite keks i orašaste plodove u jednu posudu, zatim rastopite 80 g maslaca i ulijte u smesu i sve zajedno promešajte da se sjedini.
Utisnite podlogu u okrugli kalup od otprilike 18 cm.
U posudu stavite 200 g sira i Nutellu, pa izmiksajte. Sipajte preko keksa, a zatim još umutite pavlaku i šećer s preostalih 200 g sira.
Prelijte tu smesu preko prethodnog sloja od nutele i sira. Ukrasite vrh kolača komadićima orašastih plodova i narendanom čokoladom.
Stavite kolač u frižider na nekoliko sati da se stigne i uživajte u neodoljivom ukusu.
Ova torta je pravi dokaz da savršen desert ne mora da bude komplikovan. Bez pečenja, bez brašna i sa samo nekoliko sastojaka koje sigurno već imate kod kuće, dobijate kremastu, bogatu poslasticu kojoj niko ne može odoleti. Idealna je za trenutke kada želite nešto slatko, a nemate mnogo vremena.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com