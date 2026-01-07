Sve žene bivšoj Jugi su nekada pravile ovaj sjajni kolač – danas ga znaju sami oni koji su najstariji (recept)

Sve žene u Jugoslaviji su pravile ovaj sjajni kolač – a danas ga znaju sami oni koji su najstariji (recept)
Srneća leđa — brz i jednostavan starinski kolač koji spaja čokoladu, orahe i miris ruma
Iz bogate riznice jugoslovenske poslastičarske tradicije izdvaja se jedan omiljeni klasik – srneća leđa. Ime možda zvuči neobično, ali ukus i miris vraćaju pravo u detinjstvo — na bakin sto prepun prazničnih đakonija.
Ovaj kolač osvaja jednostavnošću pripreme i slojevitom lepotom ukusa – sočno testo obogaćeno mlevenim orasima, tanki premaz od omiljenog džema i sjajna čokoladna glazura s diskretnom notom ruma. Oblik koji mu daje ime i prepoznatljivost, zajedno sa bogatim ukusom oraha i čokoladnom notom, čine ga idealnim za porodična okupljanja i svečane prilike.
Najlepše je što ga možete pripremiti brzo, bez komplikovanih postupaka, a rezultat uvek izgleda kao iz onih prošlih vremena — topli, nostalgični zalogaj koji podseća na kuhinju iz doba Jugoslavije.
Ako želite kolač koji miriše na tradiciju, a ne oduzima vam mnogo vremena, srneća leđa su savršen izbor.
Sastojci:
– 4 jajeta
– 140 g margarina
– 140 g šećera u prahu
– 70 g brašna
– 1/2 kesice praška za pecivo
– 3 kašike kakao praha
– 100 g mlevenih oraha
– rum po ukusu
Za premazivanje:
– džem po izboru
– 100 g čokolade za kuvanje
– 100 ml slatke pavlake
Priprema:
Umutite jaja sa šećerom u prahu, pa stavite da se kuva. Dodajte čokoladu i mešajte dok se ne otopi, pa sklonite da se hladi.
U odvojenoj posudi umutite margarin, pa pomešajte s prethodnom smesom. Zatim ubacite brašno, prašak za pecivo, kakao, mlevene orahe i rum, pa dobro promešajte i supajte u uzak podmazan pleh.
Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista.
Kad se ispeče, ostavite da se kratko prohladi, pa izvadite iz pleha. Namažite džemom.
U šerpicu sipajte slatku pavlaku, pa stavite da se greje (ali ne da proključa), a potom ubacite čokoladu i mešajte dok se vino ne sjedini i ne zgusne.Namažite kolač ovom smesom. Stavite u frižider da se stegne.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com