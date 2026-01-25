Ovaj sjajni kolač je bio omiljena poslastica mnogih u bivšoj Jugi.

Sve žene u bivšoj Jugoslaviji su nekada pravile ovaj sjajni kolač – danas ga znaju sami oni najstariji (recept)

Srneća leđa — brz i jednostavan starinski kolač koji spaja čokoladu, orahe i miris ruma

Iz bogate riznice jugoslovenske poslastičarske tradicije izdvaja se jedan omiljeni klasik – srneća leđa. Ime možda zvuči neobično, ali ukus i miris vraćaju pravo u detinjstvo — na bakin sto prepun prazničnih đakonija.

Ovaj kolač osvaja jednostavnošću pripreme i slojevitom lepotom ukusa – sočno testo obogaćeno mlevenim orasima, tanki premaz od omiljenog džema i sjajna čokoladna glazura s diskretnom notom ruma. Oblik koji mu daje ime i prepoznatljivost, zajedno sa bogatim ukusom oraha i čokoladnom notom, čine ga idealnim za porodična okupljanja i svečane prilike.

Najlepše je što ga možete pripremiti brzo, bez komplikovanih postupaka, a rezultat uvek izgleda kao iz onih prošlih vremena — topli, nostalgični zalogaj koji podseća na kuhinju iz doba Jugoslavije.

Ako želite kolač koji miriše na tradiciju, a ne oduzima vam mnogo vremena, srneća leđa su savršen izbor.

Sastojci:

– 4 jajeta

– 140 g margarina

– 140 g šećera u prahu

– 70 g brašna

– 1/2 kesice praška za pecivo

– 3 kašike kakao praha

– 100 g mlevenih oraha

– rum po ukusu

Za premazivanje:

– džem po izboru

– 100 g čokolade za kuvanje

– 100 ml slatke pavlake

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom u prahu, pa stavite da se kuva. Dodajte čokoladu i mešajte dok se ne otopi, pa sklonite da se hladi.

U odvojenoj posudi umutite margarin, pa pomešajte s prethodnom smesom. Zatim ubacite brašno, prašak za pecivo, kakao, mlevene orahe i rum, pa dobro promešajte i supajte u uzak podmazan pleh.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe čista.

Kad se ispeče, ostavite da se kratko prohladi, pa izvadite iz pleha. Namažite džemom.

U šerpicu sipajte slatku pavlaku, pa stavite da se greje (ali ne da proključa), a potom ubacite čokoladu i mešajte dok se vino ne sjedini i ne zgusne.Namažite kolač ovom smesom. Stavite u frižider da se stegne.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com