Svi se oduševe kad je probaju – najlakša i najbrža baklava na svetu, gotova je pre nego što voda za agdu proključa.

Nedavno je internetom prostrujao kontroverzni recept za baklavu koji je izazvao pravu buru među ljubiteljima tradicionalnih poslastica. U ovom receptu, koji je mnoge iznenadio i šokirao, tradicionalni sastojci su zamenjeni brzim i nekonvencionalnim alternativama, što je izazvalo burne reakcije među poslastičarima.

E svega mi, držati vam glavu u betonu sve dok puštate mehuriće pic.twitter.com/c0a9oHsfL0 — Zeka peka (@lepa_sargarepa) March 8, 2024

Umesto klasičnih tankih kora, u ovom receptu su korišćene tortilje i obrađeni orasi iz kesice. Puter je istopljen u mikrotalasnoj, dok je na šporetu kuvan šećer, voda i cimet, a ovom smesom je prelivena „baklava“ nakon što se izvadi iz air fryera.

Ovaj kontroverzni recept je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi izrazili šok i neodobravanje zbog ovakvog tretmana tradicionalnog recepta za baklavu. Mnogi su komentarisali da ova verzija nema nikakve veze sa pravom baklavom, izazivajući diskusiju među ljubiteljima slatkiša.

