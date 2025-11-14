Svi su ga obožavali: Kažu da je ovo najbolji kolač bivše Jugoslavije – jednostavan, kremast i gotov za čas

Kolač koji vas vraća u detinjstvo! Kažu da je ovo zvanično bio najbolji desert bivše Jugoslavije. Kremast je, gotov za čas i uvek uspeva!

Ljudi ga i danas traže! Recept je toliko jednostavan da uvek uspeva, a ukus je garancija nostalgije. Savršeno kremast, gotov za čas.

Decenijama se priča, ali sada imamo i dokaz: ovo je, kažu, zvanično najbolji kolač bivše Jugoslavije. Nema mu ravnog! Ali, evo najbolje stvari: recept za ovaj savršeni, kremasti desert je toliko jednostavan da uvek uspeva, i gotov je za čas. Zaboravite na komplikovane torte – ovo je onaj kolač koji su svi obožavali. Pripremite se za ukus koji vas vraća u najlepše dane detinjstva.

Reč je o nepečenom krem kolaču sa keksom. To je onaj tip poslastice koji je jednostavan, a izmami najveći osmeh. Najbolje od svega: ne treba vam posebno umeće i nemoguće je da vam ne uspe.

Recept (za pleh srednje veličine):

Krema:

1 litra mleka

3 kesice pudinga od vanile

8 kašika šećera

250g putera (ili margarina).

Podloga:

Jedno veće pakovanje omiljenog keksa

Glazura:

100g čokolade za kuvanje

malo ulja

Priprema:

Skuvajte puding kako piše na kesici, ali koristite ceo litar mleka. Kada ga sklonite sa vatre, obavezno ga odmah prekrijte prozirnom folijom, direktno po površini. To je mali, ali važan trik da vam se ne uhvati ona korica.

Krema mora da se potpuno ohladi! Kada je hladna, umutite maslac (koji je bio na sobnoj temperaturi) i onda ga postepeno dodajte u hladnu kremu. Mutite dok ne dobijete glatku, kao penastu kremu.

Keks brzo namočite u mleko (da bude samo vlažan!) i složite prvi red u pleh. Preko keksa ravnomerno rasporedite celu kremu.

Otopite čokoladu sa malo ulja. Prelijte kolač, stavite ga u frižider i to je to.

Stavite ga u frižider, a kad se stegne – uzmite parče. Prijatno!

