Svi traže recept: Najkremastija torta koju ćete ikada probati – izdašna, bogata i gotova za samo 15 minuta

Ovo je najkremastija torta koju ćete ikada probati. Gotova za 15 minuta, bogata i sočna – recept koji provereno uspeva svima.

Zaboravite na uključivanje rerne i sate provedene pored šporeta jer ova najkremastija torta menja sva pravila koja znate o slatkišima. Verujte na reč, kada jednom poslužite ovaj desert, gosti će tražiti parče više, a vi ćete se smeškati jer ste sve završili dok se kafa kuvala.

Koliko puta ste se našli u situaciji da vam se jede nešto slatko, a mrzi vas da mutite pet različitih kora? Ma, pustite te komplikovane recepte. Ovde nema greške, sve ide kao podmazano, a ukus je takav da niko neće verovati da je sve bilo gotovo za tili čas.

Tajna sočnosti koju niko ne otkriva

Odmah da pređemo na stvar – u čemu je štos? Tajna nije u skupim sastojcima, već u temperaturi. Sastojci moraju biti sobne temperature pre nego što počnete da mutite. To omogućava da se fil sjedini savršeno i postane penast kao oblak. Takođe, keks ne potapajte predugo u mleko; dovoljan je samo sekund, „boc i vadi“, da bi torta zadržala formu, a opet bila mekana kao duša.

Potrebno vam je (bez odlaska u nabavku):

500g maskarpone sira (ili bilo kog krem sira bez soli)

400ml slatke pavlake (ona mlečna je zakon, batalite biljnu)

200g čokolade za kuvanje (što tamnija, to bolja)

1 veliko pakovanje keksa (onaj s maslacem)

Šolja mleka za umakanje

Kako se pravi najkremastija torta korak po korak

Ovde nema filozofije i previše mudrovanja. Prvo otopite čokoladu i ostavite je da se malo prohladi. Dok se ona hladi, umutite slatku pavlaku u čvrst sneg. Pazite samo da ne preterate da se ne pretvori u maslac!

U drugoj posudi razbijte mikserom krem sir, pa mu polako dodajte otopljenu čokoladu. Kada to sjedinite, špatulom (nikako mikserom!) umešajte umućenu slatku pavlaku. Pokreti moraju biti lagani, kao da mazite smesu – tako se dobija ona vazdušasta tekstura zbog koje je ovo najkremastija torta na svetu.

Na tacnu ređajte red keksa umočenog u mleko, pa bogat sloj fila, i tako dok ne potrošite materijal. Zadnji sloj neka bude fil. Pospite odozgo šta god vam padne pod ruku – rendanu čokoladu, mlevene orahe ili samo kakao.

Trik za kraj: „Eksplozija“ ukusa

Ako želite da ova torta bude baš za pamćenje, ubacite šaku smrznutih malina ili višanja direktno u fil. Kiselost voća savršeno „seče“ slatkoću čokolade. Ostavite je u frižideru bar pola sata pre sečenja, čisto da se ukusi sprijatelje.

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma i zadovoljnih lica vaših najmilijih dok uživaju u svakom zalogaju. Ne čekajte neku posebnu priliku, ova najkremastija torta je povod sama za sebe. Napravite je već danas i uverite se zašto je internet poludeo za ovim receptom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com