Titov kolač, legenda iz Jugoslavije: Žene ga spremale svakog vikenda, a nestajao za tren

Titov kolač – slatkiš oko kog se i danas pletu priče i nostalgija. Nije poznato zašto se zove baš Titova torta ili Titov kolač, ali zna se da je nekadašnji čelnik bivše Jugoslavije bio veliki gurman i voleo da uživa u finim stvarima. Upravo zato ovaj recept nije samo poslastica, već i deo kulinarske istorije koji vraća miris prošlih vremena.

Neki nagađaju da mu je upravo ova poslastica bila jedna od najdražih pa da je zato dobila njegovo ime.

Sastojci za Titov kolač:

Sastojci za biskvit:

4 jaja,

200 g šećera,

1 vanilin šećer,

100 g mlevenih oraha ili lešnika,

5 kašika skuvane kafe (ohlađene),

5 kašika brašna,

1 prašak za pecivo,

3 kašike ulja – biskvit se peče na 180 stepeni oko pola sata.

Sastojci za 1. fil:

400 ml mleka,

5 kašika brašna,

2 žumanca

Sastojci za 2. fil:

200 g margarina,

10 kašika šećera,

1 vanilin šećer,

100 g rastopljene čokolade,

3 kašike oraha.

Za posipanje: narendana čokolada i mleveni orasi.

Postupak:

Prvo napraviti prvi fil pa drugi i na kraju oba fila sjediniti u jedan fil. Ceo krem namazati preko kore, a odozgo posuti narendanom čokoladom i malo mlevenim orasima.

Titov kolač nije samo recept – on je deo sećanja na jedno vreme kada su kuhinje širom Jugoslavije mirisale na tradiciju i rituale koji su okupljali porodicu. Iako se ne zna tačno zašto je ponelo ime po Titu, jasno je da je ovaj slatkiš postao simbol jedne epohe, jer je bio prisutan gotovo svakog vikenda na trpezama. Njegova kremasta struktura, jednostavna priprema i neodoljiv ukus učinili su ga omiljenim kolačem generacija.

Danas, kada ga ponovo spremamo, ne pravimo samo poslasticu – vraćamo u život uspomene, mirise i osećaj topline doma. Zato Titov kolač ostaje više od recepta: on je most između prošlosti i sadašnjosti, dokaz da jednostavne stvari mogu trajati zauvek i da se tradicija najbolje čuva kroz ukus koji nikada ne izlazi iz mode.

