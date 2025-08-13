To je jedini kolač koji je Patrijarh Pavle voleo: Starinski recept koji topi i dušu i nepce!

Jedini kolač koji je Patrijarh Pavle voleo – starinski recept koji topi i dušu i nepce!

Starinski recept za poslasticu, mekanu i vazdušastu kao duša!

Patrijarh Pavle, poznat po skromnom životu, navodno je retko uživao u slatkišima, ali kada bi se odlučio na poslasticu, njegov omiljeni kolač bila je ovakva krempita. Ovo je recept za jednu starinsku varijantu.

Sastojci:

2 gotova lisnata testa

2l mleka

400gr kristal šećera

8 kesica vanilin šećera

300gr oštrog brašna

10 jaja

5 kašika šećera za belanca

Priprema:

Lisnato testo izbockajte i ispecite u rerni. Zatim spremite fil tako što ćete u 2 litra mleka da skuvate umućena žumanca sa šećerom, vanil šećerom i brašnom. Kada dobijete masu kako što je puding pustite da se prohladi. Umutite belance pa ga dodajte skuvanim jajima. Jednu koricu stavite na dno, pa fil, pa druga korica i sve pospite prah šećerom.

