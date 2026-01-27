Toliko sočan, a mekan kao duša: Manastirski kolač pravi se bez šećera i ulja!

Iako je vreme slava i počela je slavska sezona, mi vam predlažemo da napravite posni, manastirski kolač koji se pravi bez šećera

Kolač koji je tako jednostavan, a izdašan i mekan jednostavno morate da probate

Iako je vreme slava i počela je slavska sezona, mi vam predlažemo da napravite posni, manastirski kolač koji se pravi bez šećera i ulja i imaćete neodoljivu poslasticu, laganu za svaki dan.

Manastirski kolač

Potrebno je:

4 kašike mlevenih oraha

4 kašike seckanih oraha

4 kašike marmelade po želji

1 prašak za pecivo

400 ml vode mlake

20 punih kašika brašna

malo cimeta

Za premazivanje:

4 pune kašike pekmeza

4 kašike seckanih oraha

Sipati mlaku vodu u vanglicu, dodati prvo marmeladu i žicom izmutiti.

Dodati brašno sa praškom za pecivo. Zatim dodati orahe mlevene i seckane, cimet. Sve dobro žicom izjednačiti.

Testo je ređe. Sipati u pleh 35×28 obložen pek papirom.

Protresti pleh i peći na 200 stepeni 30-50 minuta da kolač bude lagan i lepo rumen, prenosi Bakina kuhinja.

Kakva je zaista manastirska ishrana?

Monasi sa Svete Gore, čak i kada poste, jedu malo, a ovo su namirnice koje su često na njihovoj trpezi

Svetogorski monasi pridržavaju se određenih pravila koja su ustanovljena vekovima, a postoje i pravila i tradicija koja se vezuje za njihov obrok. Oni jedu ukusno, zdravo i jednostavno, a obrok ne traje duže od 15 minuta.

Otac Epifanije Milopotami, kuvar sa Atosa, u jednom intervjuu istakao je da se njihova ishrana sastoji od prirodnih proizvoda koje im daje zemlja Grčka. Smatraju da je upravo taj izbor ono što svakog monaha štiti od bolesti. Konzumiraju hranu bez konzervansa, začina i masti, u malim porcijama i mogućnosti apstinencije.

