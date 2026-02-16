Trik za najmekše palačinke na svetu: Dodajte samo 1 kašiku ovoga i biće vazdušaste čak i sutradan

Otkrijte jednostavan trik za najmekše palačinke na svetu! Samo jedna kašika tajnog sastojka čini ih vazdušastim i mekanim čak i sutradan.

Trik za najmekše palačinke – zaboravite na kiselu vodu, jedna kašika svinjske masti menja sve

Godinama sam se mučila sa gumenim palačinkama koje sutradan postanu tvrde kao đon. Isprobala sam sve – od kisele vode do deset jaja, ali rezultat je uvek bio isti. Onda mi je jedna stara kuvarica otkrila caku koja zvuči čudno, ali zapravo jedina radi posao.

Zašto su palačinke često gumene i tvrde?

Glavni problem je u glutenu i prevelikoj količini mleka. Mleko šećeri testo i čini ga težim, dok predugo mešanje stvara žilavu strukturu. Većina ljudi misli da će više jaja popraviti stvar, a zapravo dobiju „omlet“ ukus koji niko ne voli.

Trik za najmekše palačinke: Šta dodati u testo?

Trik za najmekše palačinke je dodavanje jedne kašike otopljene svinjske masti direktno u smesu. Mast razbija glutenske veze u brašnu bolje od ulja, što garantuje da će palačinke ostati vazdušaste, mekane i potpuno savitljive čak i nakon 24 sata.

Recept koji uvek uspeva

Veruj mi, kad jednom probate ovu razmeru, nećete se vraćati na staro. Evo šta vam treba:

2 jajeta (sobne temperature)

250g mekog brašna (tip 400)

200ml mleka i 200ml kisele vode

1 puna kašika otopljene svinjske masti

Prstohvat soli i pola kašičice šećera

Postupak bez greške

Umutite jaja sa solju i šećerom samo dok se ne sjedine. Dodajte mast dok je još tečna, ali ne vrela. Naizmenično sipajte brašno i tečnost, stalno mešajući žicom. Ostavite testo da odmori bar 20 minuta na sobnoj temperaturi.

Greška koju svi prave je pečenje na previše ulja. Tiganj samo premažite masnim papirom pre prve palačinke. Zahvaljujući masti u testu, one se neće lepiti, a dobiće onu karakterističnu „mramornu“ boju i rupice po ivicama.

Šta nas ljudi najčešće pitaju?

1. Da li će se osećati miris masti u palačinkama?

Ne. Ako koristite čistu, domaću ili kupovnu mast, miris se potpuno gubi tokom pečenja, a ostaje samo neverovatna mekoća.

2. Šta ako nemam svinjsku mast?

Najbolja zamena je otopljeni puter. Efekat je sličan, mada mast daje tu specifičnu elastičnost koju puter ne može u potpunosti da postigne.

3. Koliko dugo testo može da stoji u frižideru?

Može da stoji do dva dana, ali ga obavezno ponovo promešajte pre pečenja i dodajte malo kisele vode ako se previše zgusnulo.

Koji je vaš najveći promašaj sa palačinkama? Pišite mi u komentarima da li ste ikada probali da dodate mast ili imate neki drugi „ludi“ sastojak koji provereno radi!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com