Troslojni kremasti kolač: Čokolada, vanila i kokos – ukus koji će oduševiti sve goste

Ako tražite desert koji izgleda luksuzno, a pravi se bez komplikacija – troslojni kolač je vaš kec u rukavu. Njegova čarolija je u kontrastu: meka čokoladna podloga, svilenkasti krem od kokosa i lagani gornji sloj koji se topi u ustima.
Sastojci koji čine razliku
Za podlogu vam treba klasična kombinacija brašna, jaja i maslaca i ona je jedini deo kolača koji se peče. Srednji sloj je krem od mleka, jaja i slatke pavlake – on daje onu svilenkastu teksturu. Gornji sloj je lagana krema od kokosa, koja kolaču daje pravi egzotični ukus Havaja.
Sastojci:
Podloga:
- 180 g čokolade za kuvanje
- 120 g maslaca
- 120 g šećera
- 3 jaja
- 80 g glatkog brašna
- 1 prstohvat soli
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Sloj od kokosa
- 200 g kokosovog brašna
- 200 ml zaslađenog kondenzovanog mleka
- 1 kašičica ruma ili ekstrakta ruma (po želji)
Krem od vanile:
- 500 ml mleka
- 2 žumanceta
- 60 g šećera
- 40 g gustina
- 2 kašičice ekstrakta vanile
- 200 ml slatke pavlake
Kako se pravi troslojni kolač:
Čokoladna podloga
Otopite čokoladu i puter na pari ili veoma laganoj vatri
Umešajte šećer, zatim jedno po jedno jaja, pa ekstrakt vanile. Dodajte brašno i so i lagano mešajte (nemojte previše mešati).
Sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 170 °C oko 15-18 minuta. Osnova treba da ostane blago vlažna.
Sloj kokosa
Pomešajte kokos sa kondenzovanim mlekom i po želji dodajte rum. Premažite preko još mlake čokoladne osnove i lagano zagladite.
Krem od vanile
Zagrejte vanilu u mleku dok ne proključa.
U posebnoj posudi umutite žumanca, šećer i gustin. Sipajte vruće mleko u smesu sa žumancima, stalno mešajući, zatim vratite na vatru i kuvajte dok se ne zgusne. Ohladite, povremeno mešajući da se ne bi stvorila kora.
Umutite šlag i umešajte ga u potpuno ohlađeni krem. Nežno rasporedite krem preko sloja kokosa.
Pospite tortu rendanom čokoladom i kokosovim ljuspicama. Ostavite da se stegne u frižideru najmanje 4 sata, idealno preko noći.
Saveti za savršen rezultat
- Koristite hladno mleko i sveža jaja za krem.
- Podlogu dobro pritisnite da se ne raspada.
- Ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja – tada slojevi izgledaju najlepše.
Ako želite desert koji spaja brzinu pripreme i efekat luksuza, troslojni kolač je pravi izbor. Probajte ga jednom i postaće Vaš zaštitni znak na svakoj trpezi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com