Troslojni kremasti kolač: Čokolada, vanila i kokos – ukus koji će oduševiti sve goste

Ovaj troslojni kolač koji kombinuje savršene ukuse čokolade, kokosa i vanile nijednog gosta neće ostaviti ravnodušnim i svi će vam tražiti recept.

Ako tražite desert koji izgleda luksuzno, a pravi se bez komplikacija – troslojni kolač je vaš kec u rukavu. Njegova čarolija je u kontrastu: meka čokoladna podloga, svilenkasti krem od kokosa i lagani gornji sloj koji se topi u ustima.

Sastojci koji čine razliku

Za podlogu vam treba klasična kombinacija brašna, jaja i maslaca i ona je jedini deo kolača koji se peče. Srednji sloj je krem od mleka, jaja i slatke pavlake – on daje onu svilenkastu teksturu. Gornji sloj je lagana krema od kokosa, koja kolaču daje pravi egzotični ukus Havaja.

Sastojci:

Podloga:

180 g čokolade za kuvanje

120 g maslaca

120 g šećera

3 jaja

80 g glatkog brašna

1 prstohvat soli

1 kašičica ekstrakta vanile

Sloj od kokosa

200 g kokosovog brašna

200 ml zaslađenog kondenzovanog mleka

1 kašičica ruma ili ekstrakta ruma (po želji)

Krem od vanile:

500 ml mleka

2 žumanceta

60 g šećera

40 g gustina

2 kašičice ekstrakta vanile

200 ml slatke pavlake

Kako se pravi troslojni kolač:

Čokoladna podloga

Otopite čokoladu i puter na pari ili veoma laganoj vatri

Umešajte šećer, zatim jedno po jedno jaja, pa ekstrakt vanile. Dodajte brašno i so i lagano mešajte (nemojte previše mešati).

Sipajte u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 170 °C oko 15-18 minuta. Osnova treba da ostane blago vlažna.

Sloj kokosa

Pomešajte kokos sa kondenzovanim mlekom i po želji dodajte rum. Premažite preko još mlake čokoladne osnove i lagano zagladite.

Krem od vanile

Zagrejte vanilu u mleku dok ne proključa.

U posebnoj posudi umutite žumanca, šećer i gustin. Sipajte vruće mleko u smesu sa žumancima, stalno mešajući, zatim vratite na vatru i kuvajte dok se ne zgusne. Ohladite, povremeno mešajući da se ne bi stvorila kora.

Umutite šlag i umešajte ga u potpuno ohlađeni krem. Nežno rasporedite krem preko sloja kokosa.

Pospite tortu rendanom čokoladom i kokosovim ljuspicama. Ostavite da se stegne u frižideru najmanje 4 sata, idealno preko noći.

Saveti za savršen rezultat

Koristite hladno mleko i sveža jaja za krem.

Podlogu dobro pritisnite da se ne raspada.

Ostavite kolač da se potpuno ohladi pre sečenja – tada slojevi izgledaju najlepše.

Ako želite desert koji spaja brzinu pripreme i efekat luksuza, troslojni kolač je pravi izbor. Probajte ga jednom i postaće Vaš zaštitni znak na svakoj trpezi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com