Ukusan, sočan i mirisan čokoladni kolač koji se pravi od samo jedne smese (recept)

Ukusan i kremast čokoladni kolač koji se pravi od jedne smese – jednostavan recept sa bogatim ukusom koji uspeva iz prvog puta.

Ukusan, sočan i mirisan čokoladni kolač koji se pravi od samo jedne smese.

Ako ste ljubitelj čokolade i volite jednostavne recepte, ovaj čokoladni kolač prava je poslastica za vas.

Kombinacija bogatog ukusa tamne čokolade i kremaste teksture čini ga idealnim izborom za sve prilike – od porodičnih večera do druženja s prijateljima. Ono što ga čini posebno privlačnim je činjenica da se pravi od jedne smese, prenosi klix.ba.

Ovaj kolač je odličan izbor i za početnike. Jednostavni sastojci, brza priprema i fenomenalan rezultat čine ga upravo onim receptom koji ćete rado ponavljati

Sastojci:

3 jaja

150 g tamne čokolade

120 g šećera

100 g brašna

100 g maslaca

pola kašičice praška za pecivo

dve vrećice vanilin šećera

Priprema:

Priprema ovog kolača počinje topljenjem maslaca na laganoj vatri. Kada se maslac otopi, sklonite ga sa vatre i dodajte kockice tamne čokolade, povremeno mešajući dok se potpuno ne sjedini. U drugoj posudi umutite jaja i šećer dok ne dobijete penastu strukturu.

Zagrejte rernu na 180 °C. Smesu od jaja i šećera pažljivo spojite sa smesom od čokolade i maslaca. Postepeno dodajte suv sastojke (brašno, prašak za pecivo i vanilin šećer) i nastavite mućenje dok ne dobijete ujednačenu masu.

Sipajte smesu u kalup obložen papirom za pečenje ili lagano podmazan, i pecite minimalno 15 minuta. Ako više volite čvršću teksturu, ostavite kolač još 5–10 minuta u rerni. Nakon pečenja, ostavite da se malo ohladi pre serviranja.

Za savršen rezultat

Kolač može biti još ukusniji ako ga poslužite sa prah šećerom, šlagom ili kuglom sladoleda. Ako volite intenzivniji čokoladni ukus, birajte tamnu čokoladu sa većim procentom kakaoa. Posuda pre pečenja može se dodatno obložiti papirom kako bi se kolač lakše izvadio i servirao.

Zašto je baš ovaj recept super?

Ovaj čokoladni kolač spada u grupu recepata koji su i jednostavni i efektni. Ne treba vam mnogo vremena, a rezultat je bogat, mirisan desert koji osvaja svojim mirisom i ukusom. Bez obzira da li ga pravite za posebnu priliku ili samo za ukućane, ovaj kolač će brzo dospeti na listu vaših omiljenih recepata.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com