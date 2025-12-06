Umutite, urolate i imate najbolji slatki rolat! Gotov za 10 minuta, poslastica koja ukusom pobeđuje svaku tortu

Tražite najbolji slatki rolat koji se ne peče? Gotov za samo 10 minuta, ova poslastica ukusom pobeđuje svaku tortu!

Napravite najbolji slatki rolat od kesten-pirea za 10 minuta. Jednostavan recept, a ukus je tolika čista magija da će svi tražiti recept.

Ako vas uhvati neizdrživa želja za slatkim, a imate samo 10 minuta slobodno, ovaj recept je vaš spas! Predstavljamo najbolji slatki rolat koji kombinuje bogat ukus kesten-pirea sa najlakšom pripremom. Umutite ga, urolajte i završili ste! Ova neodoljiva poslastica je dokaz da je najbrže – najslađe i da ukusom pobeđuje svaku komplikovanu tortu.

Sastojci:

500 g kesten-pirea

200 ml slatke pavlake

30 g putera

1-2 banane

3 kašike kakaoa

Priprema:

Kesten-pire umutite s puterom. Dodajte kakao i posebno umućenu slatku pavlaku i mikserom sjedinite. Na providnoj foliji razvucite pripremljenu smesu u pravougaonik debljine jedan centimetar. Stavite bananu duž kraće strane i pomoću folije urolajte. Rukama malo pritisnite sa svih strana i stavite rolat u frižider da stoji 2-3 sata. Skinite foliju i isecite na parčiće.

Savet: Foliju premažite uljem da se kolač ne bi zalepio.

Ideje za varijacije: Još brži i još ukusniji

Ako želite da ovaj najbrži slatki rolat uvek izgleda i ima drugačiji ukus, isprobajte ove male promene:

Ako ne volite bananu, možete je zameniti smrznutim malinama ili višnjama. Pre nego što ih urolate, obavezno ih pospite kašičicom šećera u prahu kako bi upile višak tečnosti.

Umesto putera, deo kesten-pirea možete umutiti sa kašičicom ruma. Rolat će dobiti sofisticiranu, dublju aromu.

Pre nego što rolat stavite u frižider, uvaljajte ga u mlevene orahe, lešnike ili kokos. To ne samo da izgleda lepše, već i daje dodatnu, hrskavu teksturu.

Da biste dobili striktno posni kolač, puter zamenite margarinom, a umesto slatke pavlake koristite posnu biljnu pavlaku za šlag.

Stvarno nema dileme! Sada kada znate recept, uverićete se da je ovaj rolat pravo malo kulinarsko čudo. Umutite, urolate, sačekate par sati da se ohladi i spremni ste za uživanje.

Vaši gosti neće verovati da je ova poslastica, koja ukusom pobeđuje sve torte, napravljena za samo 10 minuta. Jednostavnost i neodoljiv ukus – šta nam više treba?

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com