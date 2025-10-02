Vanilice kao ovih nema nigde: Malo ko zna za ovaj recept star 50 godina, kažu ljudi da su najbolje na svetu

Prava bakina poslastica.

Vanilice su pravi klasik među kolačima, čiji se recept prenosi sa generacije na generaciju. Ovaj starinski kolač jednostavan je za pripremu i savršeno se uklapa uz šolju čaja ili kafe. Što više vremena prolazi, vanilice će postajati još omiljeniji kolač, a njihov šarm još uvek ne jenjava.

Potrebno:

– 1 jaje

– 50 gr margarina

– 100 gr masti

– 100 gr šećera u prahu

– 300 gr brašna

– na vrh noža praška za peciva

– 1 vanilin šećer

– korica limuna po želji

– džem za mazanje

– prah šećer sa vanilom za valjanje

Priprema:

U vanglicu razbiti jaje, mast i margarin i šećer i izmiksati penasto. Dodati brašno i malo praška za peciva na vrh noža. Obraditi testo razviti testo za pola cm pa vaditi male kružiće.

Ređati u pleh obložen pek papirom sa mali razmakom. Peći oko 20 minuta na 180 min. Mazati malo džemom i spajati po dve. Uvaljati u prah šećer zamirisan vanilom. Ređati u kutiju. Što više stoje mekši su.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(bakinaidekinakuhinja.com)

