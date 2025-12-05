Videli ste ga mnogo puta, ali da li ste ga nekada napravili: Donosimo recept za najsočniji kuglof

Ovo je recept koji ćete od sada praviti svakog praznika

Ako tražite desert koji osvaja sve čula, ova tradicionalna praznična poslastica je vaše rešenje. Ovaj recept za najsočniji kuglof spaja bogate začine, jabukov cider i pire od jabuke u kolaču koji je mekan iznutra, a sa spoljne strane hrskav od cimeta i šećera. Ovaj kuglof savršen je uz jutarnju kafu ili čaj, ali i kao zvezda praznične trpeze.

Potrebni sastojci

200 g smeđeg šećera

2 kašičice mlevenog cimeta

1/2 kašičice soli

1/4 kašičice mlevenog muskatnog oraščića

170 g otopljenog neslanog putera

2 velika jajeta, sobne temperature

240 ml jabukovog soka ili cidera

60 ml pasirane jabuke

1 kašičica ekstrakta vanile

340 g glatkog brašna

2 1/2 kašičice praška za peciva

Za posip:

200 g šećera

3 kašičice mlevenog cimeta

Priprema

Zagrejte rernu na 175 °C i pripremite rebrast kalup za kuglof (25 cm) – podmažite ga i pobrašnite.

U blenderu mešajte šećer, cimet, so i muškatni oraščić 30 sekundi.

U velikoj posudi dodajte puter, jaja, jabukovo sirće, pire od jabuka i vanilu – dobro izmešajte.

Postepeno dodajte brašno i prašak za pecivo, mešajući dok smesa ne postane homogena.

Sipajte testo u kalup i pecite 45–50 minuta. Proverite čačkalicom – mora da izađe čista.

Ostavite kuglof da se hladi 10 minuta, zatim ga pospite mešavinom cimeta i šećera i ostavite da se potpuno ohladi.

Ovaj recept je jednostavan, brz i garantuje savršene rezultate svaki put. Kolač je mekan, sočan i pun aromatičnih ukusa koji odišu toplinom doma. Poslužite ga samog ili sa šlagom – efekat je uvek vau.

Savet

Ako želite dodatnu magiju, dodajte malo rendane kore pomorandže u smesu – aroma će ispuniti celu kuću, a ukus kuglofa postaće nezaboravan.

