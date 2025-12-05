Videli ste ga mnogo puta, ali da li ste ga nekada napravili: Donosimo recept za najsočniji kuglof

Ovo je recept koji ćete od sada praviti svakog praznika

Foto: pexels.com/zehra-yilmaz

Ako tražite desert koji osvaja sve čula, ova tradicionalna praznična poslastica je vaše rešenje. Ovaj recept za najsočniji kuglof spaja bogate začine, jabukov cider i pire od jabuke u kolaču koji je mekan iznutra, a sa spoljne strane hrskav od cimeta i šećera. Ovaj kuglof savršen je uz jutarnju kafu ili čaj, ali i kao zvezda praznične trpeze.

Potrebni sastojci

  • 200 g smeđeg šećera
  • 2 kašičice mlevenog cimeta
  • 1/2 kašičice soli
  • 1/4 kašičice mlevenog muskatnog oraščića
  • 170 g otopljenog neslanog putera
  • 2 velika jajeta, sobne temperature
  • 240 ml jabukovog soka ili cidera
  • 60 ml pasirane jabuke
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 340 g glatkog brašna
  • 2 1/2 kašičice praška za peciva

Za posip:

  • 200 g šećera
  • 3 kašičice mlevenog cimeta

Priprema

Zagrejte rernu na 175 °C i pripremite rebrast kalup za kuglof (25 cm) – podmažite ga i pobrašnite.

U blenderu mešajte šećer, cimet, so i muškatni oraščić 30 sekundi.

U velikoj posudi dodajte puter, jaja, jabukovo sirće, pire od jabuka i vanilu – dobro izmešajte.

Postepeno dodajte brašno i prašak za pecivo, mešajući dok smesa ne postane homogena.

Sipajte testo u kalup i pecite 45–50 minuta. Proverite čačkalicom – mora da izađe čista.

Ostavite kuglof da se hladi 10 minuta, zatim ga pospite mešavinom cimeta i šećera i ostavite da se potpuno ohladi.

Ovaj recept je jednostavan, brz i garantuje savršene rezultate svaki put. Kolač je mekan, sočan i pun aromatičnih ukusa koji odišu toplinom doma. Poslužite ga samog ili sa šlagom – efekat je uvek vau.

Savet

Ako želite dodatnu magiju, dodajte malo rendane kore pomorandže u smesu – aroma će ispuniti celu kuću, a ukus kuglofa postaće nezaboravan.

(Tportal.hr)

