Videli ste ga mnogo puta, ali da li ste ga nekada napravili: Donosimo recept za najsočniji kuglof

Ako tražite desert koji osvaja sve čula, ova tradicionalna praznična poslastica je vaše rešenje. Ovaj recept za najsočniji kuglof spaja bogate začine, jabukov cider i pire od jabuke u kolaču koji je mekan iznutra, a sa spoljne strane hrskav od cimeta i šećera. Ovaj kuglof savršen je uz jutarnju kafu ili čaj, ali i kao zvezda praznične trpeze.
Potrebni sastojci
- 200 g smeđeg šećera
- 2 kašičice mlevenog cimeta
- 1/2 kašičice soli
- 1/4 kašičice mlevenog muskatnog oraščića
- 170 g otopljenog neslanog putera
- 2 velika jajeta, sobne temperature
- 240 ml jabukovog soka ili cidera
- 60 ml pasirane jabuke
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 340 g glatkog brašna
- 2 1/2 kašičice praška za peciva
Za posip:
- 200 g šećera
- 3 kašičice mlevenog cimeta
Priprema
Zagrejte rernu na 175 °C i pripremite rebrast kalup za kuglof (25 cm) – podmažite ga i pobrašnite.
U blenderu mešajte šećer, cimet, so i muškatni oraščić 30 sekundi.
U velikoj posudi dodajte puter, jaja, jabukovo sirće, pire od jabuka i vanilu – dobro izmešajte.
Postepeno dodajte brašno i prašak za pecivo, mešajući dok smesa ne postane homogena.
Sipajte testo u kalup i pecite 45–50 minuta. Proverite čačkalicom – mora da izađe čista.
Ostavite kuglof da se hladi 10 minuta, zatim ga pospite mešavinom cimeta i šećera i ostavite da se potpuno ohladi.
Ovaj recept je jednostavan, brz i garantuje savršene rezultate svaki put. Kolač je mekan, sočan i pun aromatičnih ukusa koji odišu toplinom doma. Poslužite ga samog ili sa šlagom – efekat je uvek vau.
Savet
Ako želite dodatnu magiju, dodajte malo rendane kore pomorandže u smesu – aroma će ispuniti celu kuću, a ukus kuglofa postaće nezaboravan.
(Tportal.hr)
