Zaboravite na pucanje i curenje fila: Štrudla na čaše koja uvek uspeva uz jedno zlatno pravilo

Tražite recept za savršenu poslasticu? Ova štrudla na čaše je meka, fil ne curi, a priprema je laka. Saznajte zlatno pravilo i uživajte!

Miris pečenog testa budi najlepše uspomene na bakinu kuhinju. Upravo zato je ova štrudla na čaše idealno rešenje za brzu, a savršenu poslasticu. Nema potrebe za kuhinjskom vagom. Mera je jednostavna čaša od jogurta. Ovaj recept štedi vreme i živce. Testo će biti vazdušasto i meko. Svaki zalogaj se prosto topi u ustima.

Zašto štrudla na čaše uvek uspeva?

Tajna je u jednostavnosti. Odnos sastojaka je uvek isti. Nema rizika da pogrešiš u merenju gramaže. Ovo je spisak osnovnih sastojaka koji garantuje uspeh:

1 čaša jogurta

1 čaša ulja

2 sveža jaja

1 kocka kvasca

Brašno po potrebi (meko)

Zamesi glatko testo koje se ne lepi. Ostavi ga da odmori pola sata na toplom. Testo mora lepo da nadođe.

Zlatno pravilo protiv curenja fila

Najveći strah svake domaćice je da štrudla ne pukne tokom pečenja. Fil iscuri i zagori u plehu. Kako to efikasno sprečiti? Postoji jedan ključni trik koji iskusni pekari kriju.

Nikada ne stavljaj vruć fil na toplo testo.

Fil mora biti potpuno ohlađen pre nanošenja. Toplota stvara paru koja cepa nepečenu koru. Takođe, pre ubacivanja u rernu, izbockaj štrudlu čačkalicom na nekoliko mesta. To omogućava pari da izađe bez oštećenja kore. Ako koristiš voćni fil, dodaj kašiku griza. Griz će upiti višak soka i sprečiti gnjecavost.

Pečenje do savršenstva

Zagrej rernu na 200 stepeni. Peci dok kora ne dobije zlatnu boju. Ne otvaraj rernu prvih 15 minuta pečenja. Nagla promena temperature može učiniti da testo splasne. Kada je gotova, pokrij je krpom da dodatno omekša.

Trenutak istine: Ukus koji se pamti

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina. Ova štrudla nije samo običan recept, to je trenutak čistog zadovoljstva. Pozovi porodicu za sto. Isecite prve parčiće dok su još mlaki.

Ne čekaj posebnu priliku. Iznenadi svoje najbliže već danas i otkrij zašto je ovaj recept nepogrešiv!

