Zaboravite rernu! Najsočniji kolač na svetu gotov za 10 minuta, a jede se kašikom

Isprobajte najsočniji kolač na svetu – bez pečenja, gotov za 10 minuta, jede se kašikom. Recept koji spašava kad vam se jede nešto slatko.

Ponekad ti treba nešto slatko – odmah. Bez čekanja, bez pečenja, bez komplikacija. Ovaj kolač je upravo to: gotov za 10 minuta, jede se direktno iz činije, kašikom. I da, stvarno je najsočniji kolač na svetu.

Recept za najsočniji kolač na svetu (bez pečenja):

Sastojci:

200 g mlevenog keksa (plazma, petit, integralni… po izboru)

100 g čokolade (tamna, mlečna ili veganska)

2 kašike kakaa

3 kašike šećera (ili meda)

150 ml mleka (biljno ili obično)

1 kašika putera

Prstohvat soli

Po želji: seckani orasi, rum, suvo grožđe

Priprema:

– U šerpi zagrej mleko, šećer, kakao, puter i čokoladu dok se sve ne sjedini.

– Dodaj mleveni keks i promešaj dok ne dobiješ gustu, sočnu masu.

– Sipaj u činiju, dodaj dodatke po želji, i ostavi 5 minuta da se slegne.

– Uroni kašiku. Uživaj.

Saveti i alternative:

Umesto keksa, možeš koristiti ovsene pahuljice za zdraviju verziju.

Dodaj kašiku kisele pavlake za kremastiju teksturu.

Ako voliš voćne note, ubaci seckanu bananu ili maline.

Veganska verzija? Koristi biljno mleko i margarin.

Pitanja koja se jave čim vidiš ovaj kolač:

Da li se kolač mora hladiti?

– Ne mora, ali ako ga ostaviš 15 minuta u frižideru, biće još sočniji.

Koliko dugo može da stoji?

– Do 3 dana u frižideru, pokriven.

Mogu li ga služiti gostima?

– Apsolutno! Samo ga lepo dekoriši – kašika šlaga, parčence voća i gotova stvar.

Da li je pogodan za decu?

– Da, samo izostavi rum i koristi mlečnu čokoladu.

Može li se zamrznuti?

– Može, ali tekstura se menja – preporuka je da se jede svež.

Kad ti treba nešto slatko, brzo i utešno – ovaj kolač je odgovor. Nema rerne, nema čekanja, nema komplikacija. Samo 10 minuta i kašika. Najsočniji kolač na svetu ne mora da izgleda savršeno, ali mora da pogodi pravo u dušu. I hoće.

Probaj ga jednom i postaće ti ono što vadi stvar kad dan nije išao kako treba. A ako ti se dopadne, slobodno ga prilagodi sebi – dodaj ono što voliš, izbaci ono što ne. Jer najbolji recepti su oni koji se ne boje da budu tvoji.

