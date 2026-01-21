Zaboravljena starinska poslastica koja je bolja od svake torte – recept za slatku pitu sa jogurtom kojom ćete oduševiti goste.
Ovo je tradicionalna poslastica koja nadmašuje čak i tortu!
Sastojci:
Za testo:
– 400 gr brašna T- 500 glatko
– 1 prašak za pecivo
– 1 vanilin šećer
– kora od jednog limuna
– 250 g margarina ili putera
– 5 žumanca
– 150 gr šećera
Testo podelite na dva dela. S tim što će jedan deo biti 2/3 testa, a drugi 1/3 testa. Zavijte u vrećice. Veći deo stavite na 1h u frižider, a manji deo na 1h u zamrzivač.
Fil
– 5 belanca
– 200 g šećera
– 2 kesice vanilin šećera
– 3 čaše od 200 ml jogurta
– 2 čaše od 180 g kisele pavlake
– 5 kašika oštrog brašna
Fil preliti preko istanjenog većeg dela testa, zatim preko narendajte manje testo.
Ova starinska slatka pita sa jogurtom prava je riznica domaćeg ukusa – jednostavna, a raskošna baš onako kako su naše bake znale da naprave. Hrskavo, mirisno testo i nežan, penasti fil od jogurta i pavlake stvaraju savršen spoj koji nas vraća u detinjstvo i miris porodične kuhinje.
Ono što ovu poslasticu izdvaja jeste upravo ta jednostavnost. Bez skupih sastojaka, bez komplikovanih koraka, a rezultat je desert koji oduševi svakog gosta. Bilo da je služite uz popodnevnu kafu ili kao svečani kolač posle ručka, pita sa jogurtom će uvek biti pun pogodak.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(YouTube/Kuhinja Valentina Mašković)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com