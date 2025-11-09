Zaboravljene poslastice: Ova 3 kolača volela je cela Juga, a danas ih gotovo niko ne pravi

Tri zaboravljene poslastice iz domaće kuhinje vraćaju miris detinjstva – donosimo recepte koje su nekad znale sve domaćice, a deca obožavala.

Zaboravljene poslastice koje su nekada mirisale iz svake kuhinje danas polako tonu u zaborav. Tri kolača koje je volela cela Juga – svaka domaćica ih je znala, a deca su se otimala oko poslednjeg zalogaja. Pravljeni bez žurbe, sa ljubavlju i mirisom doma, ovi recepti vraćaju duh detinjstva i toplinu nekih lepših vremena.

Danas, kada se recepti sve češće traže na internetu, a kolači kupuju gotovi, ove zaboravljene poslastice podsećaju nas na vreme kada se miris vanile, oraha i domaćeg pekmeza širio iz kuhinje, a svaki zalogaj nosio priču. Vreme je da ih vratimo na sto – ne samo zbog ukusa, već zbog uspomena koje bude.

Sutlijaš

Sastojci:

100 grama pirinča

750 ml mleka

4-5 kašike šećera

Prstohvat soli

Priprema:

Kuvati pirinač u vodi oko tri minuta, a zatim ga ocediti. U mleko sipati so, i staviti na vatru da provri. Dodati pirinač i kuvati na slaboj vatri dok pirinač ne upije mleko, ne mešati. U kuvani pirinač dodati šećer i oprezno promešati kako bi zrna ostala cela.

Koh

Sastojci:

5 jaja

13 kašika šećera

10 kašika griza

1l mleka

2 vanilin šećera

Priprema:

Odvojiti belanca od žumanaca, pa belanca umutiti u čvrst sneg. U belanca dodati 10 kašika šećera, pa mutiti još malo. Zatim dodati žumanca i griz polako mešajući mikserom na najmanjoj brzini. Pleh podmazati i posuti grizom pa sipati masu i peći na 200 stepeni 20 minuta. Koh je pečen kada porumeni i počne da se odvaja ivica od pleha.

Dok se koh peče, skuvati mleko sa 3 kašike šećera i vanilinim šećerom. Ako želite da koh bude sočniji, koristite litar i po mleka i dodajte još 3 kašike šećera. Pečen koh kutlačom prelivajte toplim mlekom (nikako ne sipajte sve odjednom). Poslužite kada se ohladi i kada upije svo mleko.

Šnenokle

Sastojci:

4 jaja (odvojiti žumanca i belanca)

100 g šećera

oko 2 l mleka

1,5 kašika brašna (ili gustina)

1 kašičica ekstrakta vanile

2 kesice vanilin šećera

Priprema:

Mikserom umutiti belanca u čvrstu smesu. U dublju šerpu sipati mleko i dodati ekstrat vanile i ostaviti da provri. Kada mleko provri smanjiti temperaturu, a zatim kašikom vaditi umućena belanca i pažljivo i spuštati u vrelo mleko. Šnenokle kuvati po 1,5 minut sa svake strane, pa ih izvaditi iz mleka i poredati u činiju.

Krem za šnenokle

Umutiti žumanca i šećer, pa u tu smesu dodati gustin ili brašno i 2 kašike mleka u kojem su se kuvale šnenokle, te sve dobro promešati. Mleko u kojem su se kuvale šnenokle staviti opet da vri, a temperaturu smanjiti. Lagano dodati smesu sa žumancima neprestano mešajući i sve zajedno kuvati do zgušnjavanja.

Kada se smesa zgusne, skinuti je sa ringle i ostaviti da se malo ohladi. Kada preliv bude prohlađen, njime preliti šnenokle. Kolač držati u frižideru.

U vremenu brzih recepata i gotovih ukusa, ove zaboravljene poslastice podsećaju nas na ono što se ne kupuje – miris doma, toplinu detinjstva i radost koja se delila uz svaki zalogaj. Vreme je da ih vratimo na sto, ne samo zbog ukusa, već zbog uspomena koje ne blede.

