Zaboravljeni recept star 50 godina: Bakin kolač koji se topi u ustima

Otkrijte tajnu staru pola veka. Ovaj bakin kolač koji se topi vraća miris detinjstva u vaš dom. Jeftin i neodoljiv – probajte ga već danas!

Zaboravite na skupe poslastičarnice i komplikovane filove od kojih vas boli glava. Istina je da bakin kolač koji se topi ne zahteva nikakvu modernu tehnologiju, već samo par sastojaka koje sigurno već imate u kuhinji i malo ljubavi.

Koliko puta ste se našli pred špajzom, željni nečeg slatkog, a da to bude onaj pravi, domaći ukus koji budi sećanja? Ovaj recept nije samo spisak namirnica, to je karta za povratak u vreme kada se miris vanile širio celom ulicom. Provereno radi svaki put, a priprema ide kao podmazana.

Tajna mekoće koju niko ne pominje

Pustite priče o margarinu i skupim puterima. Ma, dajte, nećete verovati, ali glavna caka zbog koje je ovaj bakin kolač koji se topi tako poseban leži u onome što su naše stare uvek koristile – u domaćoj svinjskoj masti. Ako želite da se testo prosto rasipa u ustima i da ostane sveže danima, mast mora biti dobro rashlađena i „oprana“ u vodi. To je tajni korak koji većina danas preskače, a on pravi svu razliku.

Priprema koja ide kao podmazana

Evo šta vam treba da napravite čudo od ničega. Verujte mi, mere su „na čaše“ jer kod bake nije bilo vage, a sve je uvek ispadalo savršeno.

Potrebni sastojci:

2 čaše masti (ili maslaca ako baš morate)

1 čaša šećera

1 jaje i 1 žumance

Kora jednog limuna (ne prskanog, naravno)

Oko 500g mekog brašna

Domaći pekmez od kajsija ili šipka

Postupak korak po korak:

Umutite mast sa šećerom dok ne pobeli – to mora da izgleda kao snežni krem. Dodajte jaje i žumance, pa narendajte koru limuna za onaj osvežavajući šmek. Brašno dodajte postepeno. Ne mesite previše! Čim se sastojci povežu, stanite. To je trik da testo ostane prhko.

Testo podelite na dva dela. Prvi deo razvucite u pleh, bogato premažite pekmezom (ne štedite, grehota je), pa preklopite drugim delom testa. Izbockajte viljuškom da kolač „diše“ i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni. Videćete, kuća će zamirisati pre nego što rerna završi posao.

Zašto će vam gosti tražiti parče više?

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ovaj bakin kolač koji se topi nije samo recept – to je trenutak zajedništva i čistog zadovoljstva. Kada ga pospete prah šećerom i iznesete na sto, videćete osmehe koji govore više od reči. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo starinsko jelo pravo malo čudo!

